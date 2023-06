"Kulturni objekat od velikog značaja za Srpsku": Stanivuković i Višković obišli kuću Milanovića (FOTO)

Premijer Vlade RS Radovan Višković i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, zajedno sa saradnicima, posjetili su radove na kući Milanovića, a koja bi trebala biti obnovljena do maja 2024. godine.

Izvor: Dejan Rakita

Prostor za umjetnike, galerija, atelje i muzejska postavka samo su neki od sadržaja koji će se naći u obnovljenom objektu.

Višković kaže da je ovo jedan od najznačajnijih objekata u Banjaluci koji će doživjeti svoje renoviranje nakon 130 godina.

„Biće to jedan kulturni centar Republike Srpske, ne samo Grada Banjaluke. Ovo je poslije Banskog dvora jedan ozbiljniji objekat kulturnog sadržaja. Imaće sve sadržaje koje treba da poželi svaki grad, od zabavnih, koji će biti u prizemnim prostorijama do galerija, knjižare ili salona za umjetnike“, rekao je Višković.

Dodao je da će e u objektu nalaziti i info pult, kako za građane Banjaluke, tako i turiste sa informacijama vezanim za sadržaje u Banjaluci ali i Srpskoj.

Izvor: Mondo/Nikolina Damjanović

„Objekat je preživio i bombardovanje i razorni zemljotres. Kvalitet gradnje ukazuje da je i tada bilo vizije kod graditelja da ona preživi sve nedaće“.

Napominje da rekonstrukcija ide ubrzabnom dinamikom te da bi mogla biti zavšena do kraja godine.

„Mi smo rekli da ne treba da ide pretjerano brzo već da nam treba kvalitetna izgradnja", rekao je Višković.

Istoričar Zoran Pejašinović je rekao da je vrijeme kada je kuća sagrađena, krajem 19. vijeka, bila jedno kulturno žarište.

„Tu je iza kuće bila prvobitna pravoslavna crkva, sa dvorištem gdje se narod nalazio i svečario. Raduje me što će opet doživjeti istu sudbinu. Sudeći po onom što sam vidio, biće to jedna od najljepših zgrada u Banjaluci i to me raduje“, rekao je on.

Izvor: Dejan Rakita

Jasna Milešević, direktor Zavoda za zaštitu kulturnog i istorijskog naslijeđa kaže da su od početka uključeni u projekat gdje vrše nadzor nad izvođenju radova.

„Dobro sarađujemo. Kultura se ponovo vraća u fokus Grada Banjaluka. Ovo nije jedini objekat na kojem radimo, te očekujemo saradnju i u budućnosti“.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković kaže da je ovo jedan od najznačajnijih objekata koji je sačuvan u posljednjem trenutku.

„Ovo je sentiment i duh grada. Radi se o najstarijem objektu u centru grada. Možda mnogo Banjalučana neće znati gdje je kuća Milanovića, sa godinama je zaboravljena. Zadovoljstvo je što obnavljamo ovaj objekat. Ovo je prvi kulturni centar koji gradimo od vremena bana Tise Milosavljevića. Zadovoljstvo mi je što je Vlada Srpske prepoznala vrijednost ovakvog projekta“, rekao je Stanivuković.

Vidi opis "Kulturni objekat od velikog značaja za Srpsku": Stanivuković i Višković obišli kuću Milanovića (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Nikolina Damjanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/Nikolina Damjanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Nikolina Damjanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Nikolina Damjanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 8 8 / 8

Pripremni radovi na obnovi kuće Milanovića, najstarijeg objekta u gradu, koji će koštati 4,5 miliona KM, počeli su u februaru. Projekat obnove zajedno će finansirati Grad Banjaluka i Vlada Republike Srpske.

(MONDO)