SUBOTIČANKA OSMISLILA "DUHOKLONUĆE"! Objasnila kako je došla do nove najljepše srpske riječi

Najbolju novu srpsku riječ, "duhoklonuće", osmislila je Subotičanka Dragana Albijanić.

Na srpskom govornom području mladi koriste sve više anglicizama i drugih tuđica budući da za pojedine riječi u srpskom jeziku nema odgovarajućeg izraza. Nedavno je veliku pažnju javnosti korisnika društvenih mreža izazvalo takmičenje u smišljavanju novih srpskih riječi. Najbolju novu srpsku riječ,"duhoklonuće", osmislila je Subotičanka Dragana Albijanić.



"Što se tiče pobjedničke riječi 'duhoklonuće', prosto sam pratila uslove konkursa sajta i organizacije "Mala biblioteka" iz Londona i oni su bili vrlo precizni. Objasnili su na tom konkursu da ih zanima obogaćivanje srpskog jezika i da je cilj konkursa razmišljanje i javni razgovor o srpskom jeziku, da su primijetili da u našem jeziku postoji jedna najezda anglicizama u posljednje vrijeme i da će posebno vrednovati riječi koji su srpski izrazi, zamjena za nepotrebne i često korišćene tuđice", rekla je Dragana za Radio-televiziju Vojvodine i dodala:

"Naravno, nisu očekivali da mi smišljamo zamjene za neke ustaljene tuđice koje su već vijekovima u našem jeziku tipa džezva, bojler, radijator, već ovo sad što se dešava u posljednje vrijeme. Tako da sam ja prateći te sugestije, prosto mi je palo na pamet, vjerovatno ne slučajno, pala na pamet riječ depresija, ali je meni bila zanimljiva jezički zato što znam da je ona uplivala u sve evropske jezike, pa i slovenske. Bilo mi je zanimljivo, pošto znam ruski, pogledala sam, jer nisam bila sigurna, da Rusi kažu 'đepresija' i imaju još jedan svoj izraz, a to je 'upadok'".

To 'upadok' ju je asociralo na pad i opadanje životne energije i ona je preko te riječi došla do "duhoklonuća".

"Razmišljala sam da li mi imamo jedan srpski izraz koji bi najobuhvatnije izrazio to stanje u kojem se čovjek nalazi kad je depresivan. Kada otvorite rječnik i gledate značenje depresije vi ćete naići na mnoge izraze koji označavaju razna stanja u koja čovjek, kada je u depresiji, upada. Potišenost, učmalost, pospanost, umrtvljenost... Željela sam da stvorim jedan srpski izraz koji bi bio sveobuhvatan i koji bi izražavao suštinu tog stanja pošto sam znala za postojanje staroslovenskog izraza 'uninije' koji se uglavnom prevodi kao tugomora, mrzovolja duha", rekla je ona i dodala:

"Razmišljala sam šta bi to bilo i prva verzija riječi je bila 'duhopad', ali mi se nije sviđalo zvučanje riječi i onda pošto sam znala da postoji riječ klonuće, to je postojeća riječ, ima je i u srpskim rečnicima, jednostavno sam napravila kovanicu duh + klonuće koje bi ustvari označavalo klonulost životne energije. Dopalo se žiriju i oni su to izglasali, a i publika je tako izglasala".

