Bivša ruska špijunka o zavođenju: Usavršite umjetnost komunikacije

Bivša ruska špijunka Alija Roza odlučila je da progovori o svojoj prošlosti, dotakla se i zavođenja muškaraca.

Bivša ruska špijunka Alia Roza (38) prije nekoliko godina bila je prinuđena da napusti Rusiju zbog neuspjelog tajnog zadatka. Ubrzo je novo utočište našla u Holivudu gdje je započela svoj posao o kome je sanjala od djetinjstva - dizajniranje. Takođe se oprobala u glumi, važi za filnatropa i odlična ja u odnosima s javnošću. Primijećen je i njen govor u UN na temu seksualnog nasilja.

Njen put, kako i sama kaže, bio je trnovit i težak. Sa samo 18 godina služila je vojsku kao tajni agent, aktivno učestvujući u zaustavljanju trgovine drogom i ljudima. Poslije nekoliko godina vojne službe i uspješne posljednje misije, preselila se u Evropu kao svjedok pod zaštitom, gdje je magistrirala modu na Univerzitetu u Londonu. Nakon prelaska u SAD, otvoreno priča o svom prošlom životu, a nerijetko dijeli savjete ženama kako da zavedu jači pol, jer je ona upravo tu tehniku "doktorirala".

Nedavno je u podkastu "To Die For" otvorila dušu i progovorila o stvarima koje nikad ranije nije spominjala. Pričala je o treningu, tehnikama, metama i zadacima, prenosi The New York Post.

"Prošle su dvije decenije kako sam ćutala. Ali iz nekoliko razloga, ne mogu više da ćutim. Ne mogu više da živim sa tim bolom više, iako sam mislila da sam prevazišla traume", rekla je Roza za Fox News Digital.

Inače, Roza je rođena u mješovitoj porodici, ima kirgistanske i tatarske gene, dok su njeni preci bili mahom visoko rangirani vojni činovnici u Sovjetskom savezu. Njen deda se borio protiv nacista u Drugom svjetskom ratu. Nije ni čudo! Dok je bila mala Roza je pohađala specijalni vladin program za djecu visokih činovnika. U podkastu je rekla da je kao mala sanjala da bude modni dizajner, ali njen otac nije želio da čuje za to.

"Odmalena sam bila obučena da se bavim različitim stvarima kao što su borilačke vještine, fizičke aktivnosti. Naučila sam da ne mogu da odustajem, da ne mogu da budem ranjiva, slaba, da ne mogu plakati. Niko ne može da uđe u ovaj program. Ako nemate člana porodice koji je visoki oficir, to je nemoguće", otkrila je ona.

Sa 18 godina, rekla je Roza, izabrana je od 350 učenika da učestvuje u strogo poverljivom programu koji su razvili bivši psiholozi KGB-a i visoki oficiri. Tamo je, prema njenim rečima, učila kako da koristi zavođenje i ubjeđivanje kako bi dobila informacije od neprijateljskih ciljeva.

"To nisu samo intimni odnosi. To je daleko od toga. Riječ o umjetnosti komunikacije. Učili smo kako da se oblačimo, kako da se našminkamo, kako da se predstavimo, kako da razgovaramo sa svojim metama, kako da natjeramo svoje mete da nam vjeruju. Radi se o psihologiji ljudi, kriminalaca, muškaraca. Radi se o razumijevanju perspektive muškaraca i šta tačno oni žele", objašnjava Roza.

"Kada zavodite, jednostavno treba da počnete sa dobrim komplimentima. Ne radi se samo o 'Sviđa mi se tvoja jakna'. To mora da bude nešto zaista specifično i prikladno od tog trenutka. Ovo će učiniti da vas ljudi zaista privuku. Počeće da te vole. A kada znate kako da vodite razgovor, ljudi će postati veoma otvoreni prema vama. Oni će postati veoma prijateljski raspoloženi. Naučite kako da budete ljubazni, prijateljski raspoloženi, poštovani u društvu", nastavila je i dodala da tu postoje i intimne tehnike zavođenja tako da "meta" postane opsjednuta vama, ali je to ostavila za neku drugu priliku...

