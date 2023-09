KAKO ZAVESTI MUŠKARCA AKO IMATE 40+: 5 jednostavnih fora koje UVIJEK UPALE

Saznajte koje su to "cake" koje će vam pomoći da zavedete muškarca kad imate više od 40 godina.

Otkad je svijeta i vijeka muškarci i žene, pa čak i oni najsigurniji u sebe i sa najviše samopouzdanja, pokušavaju da odgonetnu koja je to tajna formula koja će im pomoći da zavedu osobu koja im se dopada. Svjesni smo da nismo svi isti i da taktika koja je "palila" kod jedne osobe, kod druge neće uroditi plodom... Da li postoji neki "pravilnik", neki provjereni savjeti za zavođenje koji mogu da se primjene na sve pripadnike suprotnog pola?

Stručnjaci za intimne odnose, psiholozi, lajfkoučevi i mnogi drugi bave se ovom temom gotovo na svakodnevnom nivou, a sazanja do kojih je većina došla obično se svodi na to da budete prirodni, da budete ono što jeste. Ovo pravilo važi za oba pola, a kad je riječ o damama koje imaju preko 40, tokom godina su se izdvojili neki savjeti koji su se u praksi pokazali kao najdjelotvorniji. Dakle, žene, evo šta bi trebalo da uradite da zavedete muškarca...

1. Pokažite "malo kože"

Nije tajna da su muškarci vizuelna stvorenja. Ako mislite da je rješenje duboki dekolte ili ekstremno kratka suknja, varate se. Iako uživaju u pogledu na ženske obline, muškarcima je obično ovakav stajling signal da ste očajni, a to sigurno nije poruka koju želite da pošaljete. Možda niste znali, ali oni mnogo bolje reaguju na obnažena ramena i vrat! Diskretnom ogrlicom im skrenite pažnju na rupicu između vrata i ključne kosti. Istraživanja su pokazala da muškarci ovaj dio tijela povezuju sa ženstvenošću i ranjivošću, što im je posebno privlačno.

2. Pogled i osmijeh - fatalna kombinacija

Sigurno ste nebrojeno puta čuli da je pogled jedno od moćnih oružja kad se radi o privlačenju suportnog pola. Još bolji efekat ćete postići ako ga uparite sa vašim najboljim osmijehom! A to potvrđuje i jedan američki eksperiment. Ženi koja je u kafiću jedino razmjenjivala poglede sa muškarcima, prišlo je 20 odsto njih. Međutim, kad je pogledu "pridodala" osmijeh, uspjeh je bio znatno veći - čak 60 odsto muškaraca je željelo da je upozna. Ne kaže se bez razloga da je osmijeh najbolja šminka koju žena može da stavi na sebe!

3. Oponašajte ga

Postoji studija koja kaže da oponašanje nečijih pokreta može da poveća interesovanje te osobe za vas. Razmislite, to je nešto što se vrlo često spontano dešava sa osobama koje su vam bliske, bilo da su u pitanju ljubavnici ili prijatelji. Ali, ako namjerno oponašate pokrete muškarca koji vas zanima, utičete na njegovu podsvijest navodeći ga da osjeti veću povezanost sa vama. Naravno, to ne znači da treba u potpunosti da kopirate sve što uradi. Budite diskretni. Dovoljno je da prekrstite ruke kad i on, ili sipate piće u čašu kad on posegne za svojim...

4. Birajte njegovu lijevu stranu

Lijeva strana našeg tijela je povezana sa desnom stranom mozga, a koja je zadužena za osjećanja i estetiku, dok se lijeva bavi logikom i rasuđivanjem. Eksperti smatraju da ukoliko hodate ili sjedite sa lijeve strane muškaca koji vam je zapao za oko, pričate mu u lijevo uho, više ćete se uticati na desnu, odnosno "zabavniju" stranu njegovog mozga. Na taj način će ga vaš glas i vaša pojava više emotivno stimulisati. Takođe, studija američkog univerziteta u Hjustonu je pokazala da do nas prije dopiru izrazi osjećanja ako ih čujemo na lijevo uho.

5. Suptilno skrenite pažnju na noge

Ako sjedite u kafiću ili u baru, s vremena na vrijeme prekrstite noge. Nije važno da li imate pantalone, dugu ili pak kratku suknju, bitno je da su vam stopala otkrivena. Eksperti koji se bave govorom tijela kažu da ćete na ovaj način diskretno, ali s dozom zavodljivosti, privući pažnju muškarca na donji dio vašeg tijela koji sasvim sigurno želi da dodirne.

