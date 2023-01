RAZUMIJU EMOCIJE: Ovo su nevjerovatne stvari koje psi mogu osjetiti

Jeste li ikad bili u situaciji da ste bili tužni i da se pas u tom trenutku ponašao posebno privrženo, kao da je razumio da se niste osjećali dobro?

Vlasnici pasa često imaju priliku ostati zapanjeni nekim reakcijama svojih četveronožnih prijatelja, kojima daju znakove kao da mogu razumjeti emocije i ponašaju se u skladu s time, piše stranica How Stuff Works.

Postoji mnogo zanimljivih stvari koje psi mogu osjetiti, a u nastavku donosimo neke od njih.

Tugu

Ako se osjećate tužno, pas će svojim ponašanjem dati do znanja da i on prolazi kroz to stanje. Izgubiće apetit i odbijati hranu, igračke ga neće zanimati, biće miran u kutu i posmatrati vas, a nije čudno ni da se skupi uz čovjeka i stavi glavu u njegovo krilo. Kada pas vidi da je čovjek uznemiren, on ga pokušava smiriti, čime jasno pokazuje da razlikuje tugu od ostalih emocija.

Naučnici s Harvarda su otkrili kako su se tokom vijekova bliskog života s ljudima i zavisnosti o ljudima psi genetski prilagodili, razvijajući oštru sposobnost čitanja ljudskih emocija i namjera.

Čovjekove namjere

Ako ste planirali okupati psa i uzeli njegov ručnik, vrlo je moguće da će se malo prije toga sakriti ispod kreveta. Kao da zna da je vrijeme za nešto što se njemu baš ne sviđa. Slična je situacija kad je u pitanju davanje lijekova, šišanje ili rezanje noktiju.

Psi mogu osjetiti da će se dogoditi nešto neugodno, ali isto tako znaju prepoznati čovjekovu namjeru, tačnije radite li nešto za njegovo dobro ili ne. Iako većinom nisu ljubitelji kupanja, ipak se neće previše buniti kad ih njihov vlasnik pomazi i pozove umiljatim glasom.

Strah

“Nemoj da pas vidi da se bojiš“, upozoravali su većinu nas dok smo bili djeca, uz objašnjenje da psi postanu agresivni kad osjete strah. Ipak, je li istina da psi mogu osjetiti strah?

Odgovor je da, ali ne doslovno. Koliko je poznato, psi nemaju jezive natprirodne moći. Postoji naučno objašnjenje za većinu nevjerovatnih stvari koje psi mogu osjetiti. Često se to objašnjenje odnosi na pseći nos, njegovo najvažnije čulo. Psi imaju puno više mirisnih receptora u nosu nego ljudi, a njihovi su receptori osjetljivi na više mirisa. Neke procjene govore da je pseći njuh milijunima puta oštriji od našeg.

Dakle, pas možda neće čitati vaše misli i pomisliti na strah, ali može nanjušiti što se događa u vašem tijelu kada se bojite. Ljudi se znoje kad su pod stresom. Kad smo uplašeni, naše tijelo oslobađa adrenalin. Krv počinje brže pumpati, a mi ispuštamo feromone, odnosno hemijske molekule koje lebde zrakom. Psi mogu namirisati sve te ljudske reakcije izazvane strahom.

Napade

Mnogi ljudi s epilepsijom nabavljaju trenirane pse. Takvi psi mogu upozoriti roditelje kada dijete ima napad. Mogli bi upotrijebiti dugme za poziv ili poseban telefon za poziv u pomoć. Oni mogu čuvati osobu koja ima napade, štiteći je od povreda, pa čak i uklanjajući predmete koji bi je mogli povrijediti. Oni mogu okrenuti osobu u položaj da može lakše disati.

Neki psi idu i korak dalje: osjete kada će se napad dogoditi i upozore osobu čak 10 ili 20 minuta prije napada. Procjenjuje se da 10 do 15 posto dresiranih pasa može osjetiti da će se napad dogoditi. Ponekad pas postane sposoban otkriti nadolazeći napad nakon što je nekoliko mjeseci živio s osobom kao pas koji reagira na napad.

Psima su oči sekundarno čulo. Budući da ne zavise od očiju za svoje primarno razumijevanje svijeta, obraćaju više pažnje na pojedinačne detalje nego ljudi, umjesto da obrađuju cijelu scenu. To znači da detektiraju male signale - izraze lica, napetost, raznolik hod - koji im govore da se bojimo.

Grmljavinu

Mnogi vlasnici pasa bez problema vjeruju da njihovi ljubimci mogu osjetiti grmljavinsko nevrijeme. Psi također mogu predvidjeti druge promjene vremena, poput snijega ili približavanja kiše. S grmljavinom i tornadom dolazi do izražaja oštar sluh psa – oko 20 puta bolji od našeg.

Postoje i dobra, znanstvena objašnjenja zašto pas može osjetiti druge promjene vremena. Psi, naravno, imaju mnogo oštriji sluh od ljudi, ali njihova druga čula su takođe oštrija od naših.

I čulo mirisa takođe može doći u obzir. Neki ljudi kažu da mogu osjetiti miris kiše u zraku. Ono što mirišu su hemijske promjene u zraku; psi svojim osjetljivijim nosom još jače nanjuše promjene. I psi mogu nanjušiti ozon u zraku koji stvara elektricitet munje – čak i munje koje još ne vidimo. Istraživanja pokazuju da što više psi doživljavaju vremenske promjene, to više uče o znakovima koje osjećaju.

