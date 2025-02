Šta određuje cijenu kućnog ljubimca? Ne nasedajte, ne postoje skuplje rase pasa od ovih

Najskuplji psi na svetu mogu da koštaju zaista velike sume.

Izvor: Shutterstock/krasmussen

Među psima postoje rase za koje biste platili koliko i za prilično dobar odmor. Psi mogu da budu veliki trošak. Koliko plaćamo za datu rasu, može značajno da varira u različitim dijelovima svijeta. Nesumnjivi rekorder je crveni tibetanski mastif koji je kupio kineski milioner. Pas je prodat za dva miliona dolara!

Šta određuje cijenu kućnog ljubimca?

Cijena pasa zavisi od mnogo faktora, a među najvažnijima su:

reputacija odgajivača - pas poznatog, cenjenog i popularnog odgajivača, čiji psi zauzimaju visoka mjesta na izložbama i takmičenjima, koštaće više od psa kupljenog od novog ili ne baš uspješnog odgajivača.

- pas poznatog, cenjenog i popularnog odgajivača, čiji psi zauzimaju visoka mjesta na izložbama i takmičenjima, koštaće više od psa kupljenog od novog ili ne baš uspješnog odgajivača. autentičnost odgajivača - kada su rase nepoznatog porijekla, nemaju pedigre. Kao rezultat toga, ništa se ne zna o njihovim precima, porodičnoj zdravstvenoj istoriji, riziku od genetskih bolesti ili dostignuća prethodnih generacija. Ove i druge informacije možete da pronađete u rodoslovu. Dokument takođe daje pravo psu da učestvuje na izložbi. Ne treba kupovati psa na neprovjerenom mjestu.

- kada su rase nepoznatog porijekla, nemaju pedigre. Kao rezultat toga, ništa se ne zna o njihovim precima, porodičnoj zdravstvenoj istoriji, riziku od genetskih bolesti ili dostignuća prethodnih generacija. Ove i druge informacije možete da pronađete u rodoslovu. Dokument takođe daje pravo psu da učestvuje na izložbi. Ne treba kupovati psa na neprovjerenom mjestu. čistoća rase - što je veća usaglašenost izgleda i karaktera psa sa opšteprihvaćenim standardom date rase, manja je vjerovatnoća da ima primjesa drugih rasa, pa je samim tim i njegova cijena viša.

- što je veća usaglašenost izgleda i karaktera psa sa opšteprihvaćenim standardom date rase, manja je vjerovatnoća da ima primjesa drugih rasa, pa je samim tim i njegova cijena viša. popularnost i učestalost pasa date rase - interesovanje za pse tokom vremena je povezano sa rastom cijene pasa.

Gore navedeni faktori nisu iscrpna lista odrednica koje utiču na cenu kupovine psa. Ima ih mnogo više, ali oni se smatraju ključnim.

Koji psi su najskuplji?

Tibetski mastif

Izvor: Olga Aniven/Shutterstock

Na vrhu liste najskupljih pasa nalazi se tibetski mastif. Ovi psi potiču iz Tibeta. Prvobitno su korišćeni za čuvanje stada i stražu, dok se danas najčešće uzgajaju kao izložbeni i kućni ljubimci. Imaju živahnu narav, izuzetno su krupni, sa gustom i dugom dlakom. Posebno su upečatljivi njihov pahuljasti rep i kragna oko vrata. Neki primjerci imaju crvenkasto-smeđe oznake iznad očiju, koje se u Aziji smatraju "dodatnim očima" - vjeruje se da posmatraju čak i kada su prave oči zatvorene.

Pomeranac

Izvor: Sheleh Vadzim/Shutterstock

Neki njegovo ime povezuju sa Pomorjem, gdje se ova rasa prvo pojavila. Ovaj pas je idealan za život u stanu, ali mu je ipak potreban svakodnevni fizički angažman. Pomeranac je pas "jednog vlasnika" - iako voli sve članove porodice, obično bira jednu osobu za koju se posebno vezuje. Izgleda kao mala, pahuljasta loptica zbog guste dlake i podlake.

Samojed

Izvor: Gerain0812/Shutterstock

Samojedi su nezaobilazni u izboru najskupljih pasa na svijetu. Nekada su korišćeni kao lovački i pastirski psi. Potiču iz Sibira i idealni su za ljude sa aktivnim stilom života. Ovi psi su energični, razigrani i zahtijevaju puno kretanja. Veoma su vezani za vlasnike, inteligentni i blage naravi. Njihova gusta, duga bijela dlaka je njihov zaštitni znak, a karakteristične su i njihove crno pigmentisane usne koje su blago povijene nagore, dajući im "osmijeh".

Pirinejski planinski pas

Izvor: Lubo Curny/Shutterstock

Među skupim rasama nalazi se i pirinejski planinski pas. Ova drevna rasa potiče iz današnje Francuske, gde su se koristili za čuvanje ovaca. To su krupni psi, visoki od 70 do 80 cm, sa težinom od 45 do 55 kg. Iako su masivni, kreću se graciozno i lako. Imaju dugu i gustu dlaku, najčešće svijetložute boje. Inteligentni su i lako se obučavaju.

