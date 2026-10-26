Pas spava na leđima, sklupčan ili ispružen: Evo šta njegov položaj otkriva o tome kako se osjeća

Da li pas spava na leđima, sklupčan ili uz vlasnika? Položaj u kojem odmara može da otkrije više o njegovim navikama, osjećaju sigurnosti i tome da li mu je prijatno.

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Ako imate psa, vjerovatno ste ga barem jednom zatekli kako spava u položaju koji djeluje potpuno neudobno. Na leđima sa sve četiri šape u vazduhu, sklupčan kao loptica ili ispružen preko cijelog kreveta. I dok se vlasnici često pitaju kako uopšte može tako da zaspi, položaj u kojem pas odmara ponekad može da otkrije nešto o njegovom raspoloženju, osjećaju sigurnosti i potrebama.

1. Kada pas spava na leđima sa šapama u vazduhu

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Ovo je jedan od najzanimljivijih položaja, a ujedno i jedan od onih koji vlasnicimačesto izmame osmijeh. Pas leži na leđima, stomak mu je potpuno otkriven, a noge opuštene u vazduhu.

Takav položaj najčešće ukazuje na to da se pas osjeća prijatno i sigurno u svom okruženju. Pošto je stomak osjetljiv dio tijela, njegovo izlaganje tokom spavanja može da bude znak opuštenosti. Osim toga, ovakav položaj pomaže psu da se rashladi jer je izloženo više dijelova tijela preko kojih može da oslobađa toplotu.

2. Kada se pas sklupča u lopticu

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Ako pas spava tako što privuče šape uz tijelo, savije leđa i njušku približi repu, vjerovatno pokušava da sačuva tjelesnu toplotu. Ovaj položaj je posebno čest kada je hladnije, ali može da bude i jednostavno omiljeni način odmaranja.

Sklupčavanje je povezano i sa instinktivnim ponašanjem pasa, jer im ovakav položaj omogućava da zaštite osjetljivije dijelove tijela. Ipak, to ne znači automatski da se pas plaši ili da se ne osjeća bezbijedno. Ako se ponaša uobičajeno, jede, igra se i rado izlazi u šetnju, najvjerovatnije nema razloga za zabrinutost.

3. Kada pas spava na boku, sa ispruženim nogama

Izvor: anan kaewkhammul / Panthermedia / Profimedia

Pas koji se izvali na bok, potpuno ispruži noge i mirno spava često je veoma opušten. Ovakav položaj omogućava mu da odmara bez potrebe da stalno bude spreman da ustane, pa se često viđa kod pasa koji se osjećaju prijatno u prostoru u kojem borave.

U takvom položaju pas može da uđe u dublje faze sna. Vlasnici ponekad primjete i da mu se šape trzaju, da pomjera njušku ili tiho ispušta zvuke. To može da bude povezano sa sanjanjem i uglavnom je normalno ponašanje tokom spavanja.

4. Kada pas spava na stomaku, sa nogama ispruženim unazad

Izvor: mlcelona12 / Stockimo / Alamy / Profimedia

Ovaj položaj često se naziva "supermen", jer pas leži na stomaku, prednje noge pruža naprijed, a zadnje unazad. Izgleda kao da se sprema da poleti, a posebno se često viđa kod štenaca i razigranih pasa.

Ovakav položaj omogućava psu da se odmori, ali i da relativno brzo ustane kada čuje nešto zanimljivo. Može da bude praktičan i kada mu je toplo, naročito ako leži na hladnijoj podlozi.

5. Kada pas spava sa glavom na šapama

Izvor: Simone Werner-Ney / Panthermedia / Profimedia

Ako pas leži na stomaku i drži glavu oslonjenu na prednjim šapama, moguće je da samo kratko odmara ili drijema. U ovom položaju lakše može da se podigne i reaguje na zvukove iz okoline.

To ne mora da znači da je pas uznemiren ili da nije zadovoljan. Neki psi jednostavno više vole da odmaraju tako nego da se potpuno ispruže. Važno je da obratite pažnju na to da li djeluje opušteno ili je stalno napet i neprestano mijenja položaj.

6. Kada pas spava naslonjen na vlasnika

Izvor: Tom Merton / Hoxton / Profimedia

Neki psi vole da spavaju uz noge vlasnika, priljubljeni uz njegovo tijelo ili čak naslonjeni leđima na njega. Takvo ponašanje može da bude povezano sa bliskošću, navikom i potrebom za fizičkim kontaktom.

Psi su društvene životinje, pa im odmaranje uz članove porodice može pružiti osjećaj udobnosti i sigurnosti. Ako pas traži vaše društvo čak i kada spava, moguće je da mu prija vaša blizina, ali sam položaj nije dovoljan da se sa sigurnošću zaključi koliko je vezan za vas.

Kada položaj spavanja može da bude razlog za brigu?

Mnogo je važnije od samog položaja da li se navike vašeg psa iznenada mijenjaju. Ako je ranije mirno spavao na boku, a sada se stalno premješta, ne može da pronađe udoban položaj, cvili pri ležanju ili izbjegava pokrete, moguće je da osjeća bol ili neku drugu tegobu. Posebnu pažnju treba da obratite na otežano disanje, izraženu malaksalost i nagle promjene u ponašanju. Ako pas djeluje kao da ne može normalno da diše, potrebno je da odmah potražite veterinarsku pomoć.

Ukoliko pas mirno spava, normalno jede, igra se i ponaša kao i obično, neobičan položaj najčešće nije razlog za brigu. Najbolje što možete da uradite jeste da mu obezbijedite udobno mjesto za odmor, dovoljno prostora da se ispruži i mogućnost da sam izabere položaj u kojem mu je najprijatnije.

(Mondo)