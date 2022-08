Pustinja usred mora: Ovo je najopasnija plaža u Grčkoj

Posidi plaža veoma je atraktivna za turiste - pijesak je sitan i bijel, a more tirkizno, zbog čega imate osjećaj da ste na nekoj egzotičnoj destinaciji.

Grčka Posidi plaža koja je poznata po tome što stalno mijenja oblik, pokazala se kao jedna od najopasnijih, ali uprkos tome, ne prestaje interesovanje turista za ovim mjestom na Halkidikiju.

Upravo su na ovoj plaži nedavno nestala tri makedonska državljanina. Posidi se nalazi na jugozapadnoj obali Kasandre, od Soluna je udaljen oko 100km, a od Beograda oko 740km. U pitanju je namjenski izgrađeno turističko mjesto, ušuškano u brda i zelenilo, a glavna atrakcija je "plaža koja nestaje“. Zbog plime i oseke, oblik ove plaže se mijenja i uvijek je drugačiji, najviše zahvaljujući neobičnom Posidi rtu.

Plaža je uska i dugačka, organizovana i proteže se sve do čuvenog rta odnosno pješčanog spruda koji zalazi duboko u more. Dug je oko kilometar, totalno neuređen i nikad nije gužva. Kažu da se tu osjećate kao u pustinji usred mora i to u nekim egzotičnim krajevima, pošto je pijesak sitan i skoro bijel, a more prelijepo čisto i tirkizno.

Međutim, kupanje se tu ne preporučuje, ma koliko primamljivo bilo.

"Grčki kutak" je podijelio izjavu starije mještanke: "Posidi je tačka koja spaja Solunski zaliv sa Egejskim morem. Oblik ove plaže se mijenja uslijed plime i oseke… Kada duva sjeverac vrh (ili Miti-nos, kako ga Grci zovu) okreće se ka Solunskom zalivu, a kada duva južni vjetar, okreće se na suprotnu stranu, ka mjestu Posidi. U okolini, u svim vremenskim uslovima, ima jakih struja. Stariji su nam uvijek govorili da se nikada ne kupamo na samom vrhu Posidi plaže jer struje vuku kao usisivač. Posljednjih godina se dešava upravo suprotno. Mnoštvo turista se kupa ne mareći za struje. Svake godine se neko udavi baš ovdje.", rekla je ona.

