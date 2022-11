Banjalučanin osvaja Everest: Najveći izazov iskusnog putnika (FOTO, VIDEO)

Srđan Šajinović iz Banjaluke, IT-jevac poznat po blogu o putovanjima je trenutno u Nepalu, a njegov put do Everesta možete pratiti skoro pa uživo.

O Srđanu smo pisali u maju ove godine, kada nam je otkrio mnogo toga o sebi, između ostalog i da putuje zato što želi da razumije svijet.

Sada s nestrpljenjem čekamo njegove nove objave iz Nepala. Čini se da je ovo jedan od najtežih izazova za našeg sugrađanina do sad.

"I danas faktički vučem noge za sobom. Suštinski, ja se sve vrijeme penjem rukama. Štapovima grabim naprijed uz minimalno oslanjanje na noge. Primjećujem da me ljudi povremeno gledaju sa divljenjem, sažaljenjem, a povremeno me i tapšu po ledjima.

Ko bi sada njima objašnjavao to da ja umijem sasvim normalno da koristim i noge i ruke, ali pokušavam da rasteretim kukove i koljena. Zbog toga imam stravične upale leđnih mišića. Mogu da hodam i brže i normalnije, ali ne želim da se dodatno povrijedim. Mislim da izgledam dosta sjebano i tužno dok tako hodam, ali jebe mi se kako izgledam. Hoću da kažem da je moguće naći način za sve, samo ako dovoljno želite. Ja ću da dopužem do tačke do koje sam naumio, ako ne može drukčije", dio je jedne od skorašnjih objava.

Srđan je otkrio i nekoliko zanimljivosti - na ovoj ekstremnoj putanji radi internet i prolaze kartice.

"Čitav ovaj trek, sve do baznog kampa pa i bazni kamp pokriven je internetom. Vi doslovno na 5300 metara možete naručiti pivo recimo, ono golemo nepalsko od 0,6l. I platiti ga onoliko koliko ga platite u Beogradu. S tim da u Beogradu ne postoji pivo od 0,6l".

