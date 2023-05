"Skočile" cijene u Neumu: Evo koliko novca treba četvoročlanoj porodici za jedan dan na moru u BiH

Pripreme za ljetnu sezonu u Neumu su završene, a turisti su već počeli stizati proteklog vikenda povodom prvomajskih praznika.

Izvor: Ivana Šimundža, mondo.ba

Predsjednik Udruženja hotelijera Neum Branimir Butigan ističe kako su svi u Neumu zadovoljni kako je prošao produženi vikend jer su kapaciteti bili popunjeni, a poslužilo ih je i vrijeme.

“Pripreme za sezonu su završene. Prvi maj smatramo početkom sezone. Ovog produženog vikenda bila je kombinacija domaćih gostiju i sa Zapada – Njemačka, Slovenija, Austrija, Poljska i Francuska. Ta tržišta dominiraju u periodu pred i postsezone, dok u sezoni imamo dosta naših gostiju iz dijaspore”, rekao je Butigan za N1.

Cijene smještaja i hrane su povećane su svim ljetovalištima na Jadranu pa tako i u Neumu, no Butigan kaže da je Neum opet povoljniji u odnosu na druge destinacije.

“Smještaj je skuplji od 10 do 15 posto u odnosu na prošlu godinu zbog inflacije. Prema rezervacijama koje primamo, vidimo da to nije preskupo u odnosu na konkurenciju na Jadranu u Hrvatskoj. To je puno povoljnije. Popunjavaju se kapaciteti za ljeto i za 9. mjesec. Nije to nešto što naši gosti ne mogu priuštiti”, rekao je.

Ističe da cijene po kafićima, restoranima i fast-foodovima variraju, ovisno šta želite i gdje konzumirati.

“U restoranima pice se kreću od 12 do 15 KM kao i brza jela. Za četvoročlanu porodicu za jedan dan u Neumu sa svim potrebno je između 150 i 200 evra (hotelski smještaj sa svim, op.a.)”, rekao je.

Ono što će pomoći razvoju turizma u Neumu je svakako cesta od Stoca do Neuma. Butigan ističe da pokazatelje značaja očekuju tek ove sezone.

“Ono što će nam koristiti i zbog čega će kvalitetniji gosti dolaziti je što više neće morati prelaziti dvije granice da bi došli do Neuma. Zanima nas dosta i razvoj Aerodroma u Mostaru jer je konekcija s tim aerodromom moguća. Imali smo upite s tržišta Rusije i slijetanje njihovog aviona na taj aerodrom, ali nisu imali mogućnost prelaska granice. Sada imaju”, naveo je.

Poručuje kako “ne divljaju sa cijenama” i da veći broj turista iz stranih zemalja neće doprinijeti novom rastu cijena.

(N1)