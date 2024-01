Detalji najavljene avionske linije Banjaluka - Barselona: Moraćete prvo u Beograd

Iz Aerodroma Banjaluka za ovu sezonu najavljeni su novi čarter letovi među kojima je i let za Barselonu. U pitanju je avionska linija u sklopu turističkog aranžamana turističke agencije "Filip travel" u kojoj su nam pojasnili detalje leta.

Izvor: Shutterstock

U predstavništvu ove turističke agencije u Banjaluci pojasnili su da je riječ u turističkom aranžmanu koja podrazumijeva desetodnevni boravak u Kosta Bravi (obala Meditarana i kompleks odmarališta sjeverno od Barselone), a da će turisti iz Banjaluke avionom prvo ići do Beograda odakle će letjeti u Barselonu.

"Iz Banjaluke će u sklopu aranžama letjeti redovnom linijom Er Srbije", rečeno nam je u agenciji.

Prvi let zakazan je 21. juna, biće organizovan jednom sedmično, a linija do Barselone će biti uspostavljena do 16. avgusta.

"Cijena aranžmana za dvije osobe (koji uključuje let) kreće se od 3009 KM pa nadalje u zavisnosti od paketa",kažu u "Filip travelu" i podsjećaju da se o svim ponudama putnici mogu informisati na njihovom sajtu.

Sa banjalučkog aerodroma za ljeto koje dolazi najavljeni su i čarter letovi za Krit i Rodos. Tokom 2023. godine kroz aerodrom je prošlo 460.731 putnika.

(MONDO)