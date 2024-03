Nazire se kraj: Evo kad će biti završena slavna Sagrada Familija

Bazilika Sagrada Familija u Barseloni trebalo bi, prema najnovijim najavama da bude konačno završena 2026. - 144 godine nakon što je položen kamen temeljac.

Izvor: Shutterstock

Predsjednik organizacije koja ima zadatak da završi ovo remek djelo Antonija Gaudija objavio je datum prošle srijede, koji se poklapa sa stogodišnjicom smrti arhitekte zgrade, javlja Gardijan.

Esteve Kamps je rekao da imaju novca i materijala da završe zgradu, uključujući centralni toranj visok 172,5 metara posvećen Isusu Hristu, koji upravo ovo zdanje čini najvišim u Barseloni.

Iako je predviđeno da zgrada bude završena do 2026. godine, očekuje se da će se radovi na skulpturama i dekorativnim detaljima i, prije svega, kontroverznom stepeništu koje vodi do onoga što će na kraju biti glavni ulaz, nastaviti do 2034. godine.

Kada su radovi počeli 1882. godine, nalazila se na lokaciji koja je bila obradivo zemljište, ali je u međuvremenu grad rastao oko bazilike. Stepenište, koje bi se protezalo preko dva velika gradska bloka, uključivalo bi raseljavanje oko 1.000 porodica i preduzeća. Dok neki naučnici to osporavaju, Kamps insistira da je stepenište uvek bilo deo plana arhitekte.

"Mi smo njegovi nasljednici i ne možemo da se odreknemo njegovog projekta. Plan predstavljen lokalnim vlastima 1915, koji je potpisao Gaudi, uključuje stepenište. On je dodao da su o planu razgovarali i sa gradonačelnikom Barselone Haume Kolbonijem, pošto lokalna vlast ima posljednju riječ. Nemam kristalnu kuglu da mi kaže kada će donijeti odluku", dodao je on.

