Grčka mijenja pravila: Neće biti plaža zabranjenih za peškire

Vlada Grčke odlučila je da stane na put prenatrpanim plažama sa mnogo ležaljki i ugostiteljskih objekata.

Najavljuje da više neće biti plaža na kojima turista ne mogu da postave sopstveni suncobran i rašire peškire. Na najvećem broju plaža, polovina njene površine mora biti dostupna svima, dok u drugoj polovini mogu biti ležaljke i suncobrani koji pripadaju kafićima, kaže za RTS direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić.

S druge strane, u Grčkoj je poskupila boravišna taksa, pa se očekuje da i cijene smještaja budu nešto više.

Vijest da u Grčkoj više neće biti plaža na kojima je zabranjeno postaviti svoj suncobran i raširiti peškir, dobra je i za turiste iz regiona i za građane Grčke koji su tu inicijativu pokrenuli prošle sezone, rekao je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić.

"Moram da kažem da je ovo inicijativa, jer je još uvijek nismo dobili zvanično, ali neki mediji su već prenijeli u Grčkoj i ovdje, pa vjerujemo da će to zaista tako biti", rekao je Seničić u Jutarnjem programu RTS-a.

Prema njegovim riječima, na najvećem broju plaža, polovina površine mora biti dostupna svima, dok druga polovina može biti zauzeta nekim objektima, ležaljkama – onim na što smo najčešće navikli.

"Na plažama u posebnim cjelinama, takozvanim 'ekološkim natur' sredinama, a ima ih i na sjeveru Grčke gde boravi najveći broj naših ljudi, samo 30 odsto mogu biti zauzete nekim objektima, a 70 odsto će biti dostupna svima", rekao je Seničić.

Na pitanje da li će to uticati na porast cena ležaljki, s obzirom na to da će ih biti manje, Seničić kaže da to zavisi od poslovne politike. Na najvećem broju plaža u Grčkoj do sada je bila praksa da koristite ležaljku uz suncobran i nije bilo obavezno plaćanje, već da konzumirate nešto sa bara. "

Ali svakako, taj trošak koji je, recimo, na nivou tri do pet evra bio dnevno, sada će se to smanjiti i to nije tako mali iznos", rekao je Seničić i dodao da bi to trebalo da zaživi od ove sezone.

Izmjene o boravišnim taksama

Za turiste je važna informacija i da je od 1. januara ove godine Grčka uvela i izmjene o boravišnim taksama. Sada se taj raspon kreće od 1,5 do 10 evra.

"I do sada smo imali te takse, koje su bile negde 50 odsto jeftinije, negde čak tri puta. Najjeftinije i dalje ostaje taksa za boravak u apartmanima, koja je do sada bila 50 centi po danu, po jednom apartmanu, dakle ne po osobi, nego po smještajnoj jedinici. Dakle pet evra za 10 dana, sada je to 1,5 evra dnevno, znači biće 15 evra, nije drastična razlika", rekao je Seničić.

I hotelske usluge će, navodi Seničić, poskupiti za onoliko koliko je taksa. "Od hotela sa dvije zvjezdice gdje je to tri evra, pa do hotela sa pet zvjezdica gdje je to 10 evra, ali govorimo o sobama. Dakle, o svima koji borave u tim sobama. Za 10 dana, taj trošak će biti od nekih 30 do 100 evra u zavisnosti od hotela", naveo je Seničić.

