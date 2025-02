Evo od kada se tačno ponovo naplaćuje ulaz u Veneciju! Ove godine ćete morati da imate dublji džep

Poskupljuje karta za ulazak u Veneciju sa pet na deset evra.

Izvor: Michael Bihlmayer / imago stock&people / Profimedia

Naknada za ulazak u Veneciju se vraća — i ovog puta donosi dvostruke probleme. Tačnije, to će biti problem za one koji se odluče za posljednji trenutak i planiraju jednodnevni izlet u grad, jer će naknada za ulazak ove godine biti udvostručena sa pet na deset evra. Naknada će takođe biti primenjivana na gotovo dvostruko više datuma nego prošle godine.

Nakon što je 2024. godine uvela prvu takvu naknadu za dnevne posetioce, Venecija je odlučila da je proširi za predstojeću sezonu, sa 54 datuma na kojima će se plaćati ulaz, naspram 29 prošle godine.

Datumi počinju 18. aprila i traju do 4. maja, a zatim se nastavljaju svake srijede, petka i nedelje od maja do kraja jula. Kao i prošle godine, naknada će se primenjivati za posjetioce bez noćenja, koji borave u gradu između 8.30 i 16 časova.

Naknada od deset evra biće smanjena na polovinu za one koji rezervišu unapred, četiri ili više dana.

"Pilot projekat iz 2024. godine je uspio", rekao je Simone Venturini, venecijanski savjetnik za turizam, na turističkom sajmu BIT u Milanu.

"Cilj ostaje isti: stvoriti novi sistem za upravljanje turističkim tokovima i obeshrabrivati turizam jednodnevnih posjeta tokom nekoliko perioda, u skladu sa delikatnom i jedinstvenom prirodom grada, kako bi se obezbijedio respekt koji zaslužuje".

Drugi gradovi takođe zainteresovani

Dodao je da su vlasti Venecije kontaktirali i drugi gradovi, uključujući Formenteru u Španiji i Kjoto u Japanu, koji su interesovani za ovaj sistem.

Podaci o registrovanim posetiocima iz prošle godine pokazuju da je Veneciju posetilo turiste iz 194 zemlje širom svijeta. Nakon Italijana, slijede Amerikanci, pa potom posjetioci iz Njemačke i Francuske.

Gotovo pola miliona (485.062) posjetilaca platilo je naknadu prošle godine, čime je prikupljeno 2,4 miliona evra, iako nije poznato koliko je koštalo sprovođenje sistema i gdje je novac iskorišćen.

"Naknada za ulazak sama po sebi sigurno nije dovoljna da se upravlja turističkim tokovima, ali sistem koji je stvoren za njeno sprovođenje čini osnovu za budući niz integrisanih akcija", saopštile su gradske vlasti. Dodali su da je sistem doveo do "lakog smanjenja" broja dnevnih posjetilaca iz lokalne regije Veneto, ali nisu dostavili brojke.

Kao i prošle godine, svi koji borave noću u granicama grada oslobođeni su naknade, ali moraju se registrovati onlajn za izuzeće. Stranica za plaćanje naknade ili registrovanje izuzeća ostaje cda.ve.it.

Naknada nije potrebna za one koji samo prolaze kroz Piazzale Roma, Tronchetto ili Stazione Marittima (glavnu luku), a ne ulaze u centar grada. Takođe, naknada nije obavezna za posetioce spoljnim ostrvima lagune, uključujući Lido, Murano i Burano, mada će to biti irelevantno za većinu turista, koji će morati da prođu kroz centar grada da bi došli do tih ostrva.

(EUpravo zato)