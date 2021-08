Završen je sedmi Nektar OK Fest.

Izvor: OK Fest

Treći festivalski dan počeo je u podne na “Sky Cola OK Summer Stage”-u kada je Marina Karamarko svojim DJ setom rasplesala pomalo umorne kampere koji su se razbuđivali pored bazena, ali i tražili osvježenje nakon dinamična dva dana. Mnogi su predah potražili i u “OK Book” zoni gdje je Marko Šelić govorio o svojoj knjizi “Proza i stihovi Marka Šelića Marčela” te sve prisutne kupio svojom neposrednošću. Posjetioci su uživali i u projekciji filma "Tusta" na "OK Cinema Stage"-u.

Već od 16 časova, zabava je počela na “Sensation OK Stage”-u, kada su hercegovački rege velikani Zoster atmosferu u "OK kampu" doveli do usijanja. S nevjerovatnom lakoćom, publika je gotovo sinhronizovano plesala uz rege ritmove. Uslijedila je pank rok poslastica Ritam Nereda, koja sa sobom uvijek nosi magiju kojoj je teško odoljeti. Zagrijali su kampere za finale večeri koje je rezervisano za glavnu festivalsku binu.

Veče na "Jagermeister Main Stage"-u počelo je uz banjalučki Sopot, autentična muzička uvertira koja je najavljivala savršeno veče. Uslijedio je nastup benda koji festivalska publika vijerno prati. Frontmen benda pozdravio je publiku, te podijelio prve utiske sa velike bine. "Ovo je bilo nezamislivo u aprilu. Ovo je najbolji skup i najbolja atmosfera." rekao je Oliver. Nakon nastupa Kande Kodže i Nebojše, binu su preuzeli Darko Rundek i Ekipa. Ova muzička priča, koja u sebi krije lirička i instrumentalna prostranstva, savršeno se uklopila u ambijent NP Sutjeska.

Vidi opis Završen sedmi Nektar OK Fest - Trodnevna avantura za pamćenje (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: OK Fest Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: OK Fest Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: OK Fest Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: OK fest/Marko Ristić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: OK Fest Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: OK Fest Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: OK Fest Br. slika: 7 7 / 7

Redali su se hitovi iz Rundekovog pera, a posjetioci svih generacija glasno su pjevali i udahnuli život starim pjesmama. Energičnu završnicu priuštio je sastav Hladno Pivo. Bilo je nemoguće ostati ravnodušan na pravu pank rock buku kakvu ovaj bend pravi, a teško je razlučiti ko je više uživao u nastupu, publika ili muzičari. Željni druženja i festivalskog duha koji briše razlike, kamperi su se preselili na after party binu na kojoj je zabava trajala do svitanja. Marko Nastić i Petar Dundov razgalili su posjetioce i zatvorili vrata sedmog Nektar OK Festa.

Tokom tri dana, festival je okupio više od 30 000 posjetilaca iz zemalja regiona, ali i cijelog svijeta, kao i 4 000 kampera, koji su i ovaj put pokazali da čine srce ovog festivala. Jedinstven doživljaj koji ovaj festival sa sobom nosi, upotpunio je izuzetni prirodni ambijent i sadržaji koje priža Nacionalni park Sutjeska. Svi oni posjetioci koji dolaze svake godine uvjerili su se još jednom šta to ovaj festival čini posebnim, a oni kojima je ovo prvi susret sa ovim festivalom, ostali su očarani kako mjestom tako i atmosferom koju osjetite čim kročite u festivalsku zonu.

Vikend iza nas okupio je istinske zaljubljenike u prirodu i dobru muziku, te tokom tri festivalska dana učinio NP Sutjeska epicentrom najboljeg provoda u regionu.