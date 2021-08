Juče počeo OK Fest: Tjentište epicentar zabave i pozitivne energije (FOTO)

Prvi dan “Nektar OK Festa” postavio je visoke standarde, a na tri festivalska stejdža smjenjivale su se brojne regionalne zvijezde. Smještajni kapaciteti u OK kampu popunjavaju se u rekordnom roku.

Festival su otvorili u podne Siniša Tamamović i Alexander G.

Prve zvuke elektronske muzike ljubitelji plesnih ritmova dočekali su pored bazena, koji je uvršten na mapu najvećih prirodnih bazena u Evropi. Ovaj uvod bio je savršeno zagrijavanje za sve ono što je uslijedilo.

Gitarskim rifovima bendova Love Hunters i Mortal Kombat atmosfera u OK kampu došla je do usijanja. Ovakav dnevni program naslutio je pravu rokenrol muzičku priču na glavoj bini.

Na glavnoj bini program je započeo Moreuz, koji je prava uvertira za velikane domaćeg rokenrola.

Goran Bare i Majke preuzeli su publiku i razgalili ih vanvremenskim hitovima, te podsjetili uzavrelu masu zašto nose epitet istinskih ikona tvrdog zvuka.

Uslijedio je nastup benda Van Gogh, oni su svoju muzičku priču ispričali starim hitovima koje je publika horski pjevala ali i predstavili pjesme sa novog albuma "More bez obala".

Vrhunac večeri bio je nastup sastava Brkovi, a atmosfera koja se širila NP Sutjeska bila je magična.

Nakon žestokog muzičkog programa na glavnoj bini, publika se uputila na after party u OK kamp. Ovo veče zatvorili su DJ setom Siniša Tamamović i Alexander G koji su, sudeći po reakcijama i raspoloženju prisutnih, disali zajedno s publikom.

Večeras nas na glavnoj bini očekuju nastupi bendova Who See, Buč Kesidi, TBF te Bajage i Instruktora. Najbolja dnevna zabava rezervisana je za OK Summer Stage na kojem će Mladen Tomić, Toni Juranović i Nebs Jack zagrijati publiku za program koji počinje u 16 časova kada nastupaju Marčelo i Napeti quintet, a nakon njih Atheist Rap.

Istog dana, u “OK book zoni” predstaviće se Dušan Vesić sa svojom knjigom “Bunt dece socijalizma”, a od 21 čas biće upriličena filmska noć pod zvijezdama na “OK Cinema Stage”, a posjetioci će moći uživati u filmu “Nebeska tema - priča o Vladi Divljanu.”.

