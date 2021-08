Festivalska euforija i dobra muzika obilježili drugo veče Nektar OK Festa (FOTO)

Drugi dan Nektar OK Festa protekao je u znaku ljubavi, dobrih vibracija i fantastične muzike.

Izvor: OK Fest

Tačno u podne, na “Sky Cola OK Summer Stage”-u, Nebs Jack započeo je muzičku priču DJ setom koji je rasplesao sve one koji su bijeg od sunca potražili pored bazena. Uslijedili su nastupi Mladena Tomića i Tonija Juranovića, a upravo ovaj dvojac bio je zadužen za after party u OK kampu koji je trajao do jutarnjih časova.

OK kamperi su i ove godine srčano ispratili program na “Sensation OK Stage”-u. Prvi je nastupio Marčelo sa Napetim kvintetom na čijem su se nastupu smjenjivali dobro poznati hitovi, a oni najhrabiji pokušavali su pratiti tempo Marčelovih liričkih majstorija. Ovo je bio fantastičan uvod za novosadsku pank - rok poslasticu Atheist Rap. Rado viđeni gosti u NP Sutjeska nisu krili oduševljenje zbog ponovnog susreta sa Nektar OK Fest publikom.

Program na “Jagermeister Main Stage”- u počeo je prvim taktovima pjesme “Nisam doma” crnogorskog dvojca Who See. Direktno sa Jadranske obale, publici Nektar OK Festa, donijeli su dašak mora, te nas još jednom uvjerili zašto su miljenici festivalske publike širom regiona. Nakon hip hop bitova, binu su preuzeli indie ritmovi. Buč Kesidi, dvojac koji je prvi put na Tjentištu, provozao je publiku od indie rock-a do elektro pop-a, a iako “Nema ljubavi u klubu” na glavnom stejdžu je sigurno bilo. To su potvrdili i TBF-ovci. Ovaj sastav, svojim posebnim muzičkim izražajem, s lakoćom je pobrao simpatije, a povezanost s publikom, čini se da nikada nije bila jača.

Odmah nakon TBF-a, uslijedio je nastup Bajage i Instruktora. Neprolazni hitovi ovog sastava prolamali su se NP Sutjeska, a još jednom su dokazali zašto su miljenici svih generacija posjetilaca Nektar OK Festa.

Pored muzičkog programa, odličnu posjećenost zabilježila je i promocija knjige Dušana Vesića “Bunt dece socijalizma”, a uz pojavu prvih zvijezda na vedrom nebu, posjetioci su uživali u projekciji filma “Nebeska tema - priča o Vladi Divljanu”.