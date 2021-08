Nektar OK fest večeras otvara vrata dobroj muzici

Konferencijom, na kojoj su prisustvovali organizatori i partneri festivala, zvanično je počeo sedmi po redu „Nektar OK Fest“, koji će i ove godine u fenomenalnom ambijentu NP Sutjeska do ponedeljka ugostiti vrhunska imena regionalne muzičke scene.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Posjetioci iz cijele regije moći će da uživaju i u brojnim drugim pratećim sadržajima koji će ih upoznati sa svim ljepotama i vrijednostima ove destinacije.

„Ovo je bio najteži vremenski period otkako organizujemo festival, činjenica je da smo dvije godine bili u neizvjesnosti da li ćemo uopšte organizovati isti. Smatram da će ovo biti najbolje festivalsko izdanje do sada, po reakcijama publike“, izjavio je direktor Nektar OK Festa.

“Banjalučka pivara podržava rok muziku i promoviše razvoj scene i mislimo da nema boljeg načina da to ispunimo od podrške festivalu kakav je “Nektar OK Fest”. I ove godine nastavljamo saradnju sa Recan fondacijom uz incijativu “Svaka limenka se računa”. Na temu “Nektar donosi svijetlu stranu života” na “Nektar OK fest” svi posjetioci će moći da kreiraju mural od limenki Nektar piva. Ideja je da se od iskorištenih limenki napravi umjetničko djelo, a ne da se narušava prelijepi ambijent Tjentišta“, izjavila je Milka Stanivuković, PR menadžer Banjalučke pivare.

Izvor: OK fest/Marko Ristić

Kakav značaj za cijelu regiju ima Nektar OK fest prepoznali su i predstavnici Opštine Foča, te NP “Sutjeska”. Aleksandar Kovač, direktor NP "Sutjeska", izjavio je ovom prilikom da su zahvaljujući OK timu nastavili tradiciju i uprkos svemu došli i do sedmog OK festa. Poručio je da podrška Nacionalnog parka samom festivalu nije bila upitna, uz uvjerenje da će se publika i posjetioci osjećati prijatno u ovom predivnom ambijentu tokom svih dana trajanja festivala.

"Opština Foča prepoznaje ovaj festival kao dobru promociju ovog grada i turizma. Organizatori OK festa su se potrudili da i ove godine naprave čudo. Mi se trudimo da budemo podrška i pomoć OK timu i velika je čast biti danas ovdje. Fenomenalni izvođači i priroda kojom smo okruženi garantuje dobar provod i nezaboravnu avanturu”, izjavila je Vesna Rašević, zamjenica načelnika Opštine Foča.

“OK fest je jedan od onih festivala koji je poseban za mene, taj eko momenat, čist vazduh i postulat koji nosi sa sobom. Ovo je jedan od onih festivala na koji bih sutra, i ako ne sviram, rado otišao. Publika će večeras dobiti porciju ozbiljnih rifova i vrelih ritmova, idealan je tajming da svi udahnemo duboko i doživimo posebnost OK festa. Siguran sam da ćemo muzikom zajedno otjerati tišinu koja je vladala posljednih godinu i po dana”, ovako je svoj nastup na Tjentištu, u okviru „Nektar OK Festa“ najavio Đule iz Van Gogh-a.

Na “Jägermeister Main stage”-u očekuju nas i Moreuz, Goran Bare i Majke te Brkovi. Kao i uvijek nabolja zabava rezervisana je za “OK kamp” i “Sensation OK stage” na kojem će nastupiti Love Hunters i Mortal Kombat.

Milan Mumin, frontmen benda "Love Hunters", izrazio je zadovoljstvo povodom dolaska na ovaj festival te poručio da će bend dati sve od sebe na nastupu. Zabave neće manjkati i na “Sky Cola Summer stage”-u koji se nalazi pored bazena i gdje će posjetioci uživati u elektronskoj muzici uz Sinišu Tamamovića i Alexander G-a, a isti ovaj dvojac zadužen je za zabavu na after party-u koja će trajati do ranih jutarnjih časova.