Ukrao je ocu zlatne zube i prodao ih je: Isplivali novi detalji iz života legendarnog Tome Zdravkovića

Još jedna anegdota iz života slavnog pjevača.

Izvor: YouTube/screenshot/Toma Zdravković

Film "Toma" koji priča priču o životu legendarnog pjevača i boema Tome Zdravkovića i koji je osvojio region i Ameriku, već mjesecima privlači pažnju gledalaca, a imao je 1. januara i televizijsku premijeru na RTS-u.

U filmu Dragana Bjelogrlića su prikazani detalji života legendarnog pjevača, a glavnu ulogu dobio je glumac Milan Marić, koji je oživio Tomin lik i za ulogu se dugo i pažljivo spremao.

Sada je ispričao da je često i razgovarao sa Novicom Zdravkovićem, Tominim bratom, kako bi prikupio što više informacija.

"Ukrao je ćaletu zlatne zube. Trebalo je da zapali za Leskovac i on tati mazne zlatne zube i utopi ih... To je jedna anegdota koju nam je Novica ispričao. Jasno vam je kakav je to lik bio", ispričao je Milan Marić u emisiji "Parobrod".

Popularni glumac je nedavno otkrio da je zbog uloge legendarnog pjevača morao da nauči i da pjeva, iako to nikada ranije nije radio. Bilo ga je strah kako će se snaći, ali na kraju je i na taj zadatak uspješno odgovorio.