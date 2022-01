Zajedno žive, mnogi ih miješaju: Evo kako izgleda sestra Tanje Savić (FOTO)

Tanja Savić pokazala je kako izgleda njena sestra Biljana, a mnogi ne mogu da vjeruju koliko liče.

Pjevačica Tanja Savić ne krije da joj je rođena sestra Biljana najveći oslonac i podrška, iako se ne često ne pojavljuju zajedno.

Biljana je izabrala miran život, daleko od javnosti, a odnedavno i živi sa Tanjom i njenom djecom u Smederevu. Pjevačica je sa sestrom objavila snimak na društvenim mrežama, a mnogi su odmah prokomentarisali koliko njih dvije liče.

"Moja sreća, moja radost. Moj najveći oslonac", napisala je Tanja jednom prilikom uz fotografiju na kojoj se grli sa sestrom.

Podjsetimo, Tanja je nedavno priznala da je upravo u Biljaninom zagrljaju dočekala Novu godinu, ali i da je tom prilikom bilo suza.



"Plakala sam u zagrljaju sestre u ponoć jer sam se sjetila kako smo dočekale prošlu godinu u mom stanu same. Tada djeca nisu bila sa mnom i bilo mi je jako teško. Ovog puta sam plakala od sreće što sam to ostavila iza sebe, a ponovo smo zajedno svi sada. Samo da smo živi i zdravi sve će polako doći. Prethodna godina me je naučila da čovjek treba da ima kontakt sa lošim ljudima da bismo videli ko smo zapravo mi. Ne možemo da spoznamo sebe ako nas neko ne zgazi. Tek onda, ako se poslije toga dignemo, znamo ko smo. Ja sam nekako mnogo toga lepog izvukla iz svega što mi se dogodilo", rekla je Tanja tada, a evo kako izgleda njena sestra Biljana:

