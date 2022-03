Semjuel L. Džekson dobio počasnog Oskara uoči ceremonije

Američki glumac Semjuel L. Džekson, jedan od omiljenih glumaca reditelja Kventina Tarantina dobio je kasno sinoć počasnog Oskara za životno djelo.

Izvor: YouTube/Jimmy Fallon

Tamnoputi 73-godišnji glumac proslavio se u filmovima "Petparačke priče", "Umri muški" i u trilogiji "Ratovi zvijezda", a do sada je imao samo jednu nominaciju za Oskara, za ulogu u filmu "Petparačke priče".

Nagrada američke Akademije filmskih umjetnosti i nauka dodijeljena mu je uoči 94. svečane dodjele sutra uveče u Los Anđelesu.

Oskara je Džeksonu uručio Denzel Vošington koji je rekao da je nagradjeni glumac snimio više od 150 filmova koji su ukupno zaradili 27 milijardi dolara.

Počasnog Oskara na istoj ceremoniji je dobila norveška zvijezda Liv Ulman koja se u svijetu proslavila 1967. godine ulogom u filmu "Persona" slavnog Ingmara Bergmana.

Nagradu za politički aktivizam dobio je Deni Glover (75) proslavljen u filmu "Boja purpura" Stivena Spilberga, a zatim pored Mela Gibsona u sagi "Smrtonosno oružje".

Pored svoje glumačke karijere, Deni Glover je vodio kampanju za ciljeve koji se kreću od pokreta za građanska prava u SAD do kraja aparthejda u Južnoj Africi.

U Los Anđelesu će sutra uveče biti održana 94. svečana dodjele Oskara, na kojoj je ove godine favorit film "The Power of the Dog" novozelandske rediteljke Džejn Kempion sa ukupno 12 nominacija, prenosi B92.

