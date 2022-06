Svi na Banj brdo: Danas je Fresh Wave Piknik

Šesto izdanje Fresh Wave Piknika održaće se danas na platou banjalučkog Banj brda uz nastupe Marka Nastića, Who See, 30ZONA, Mladena Tomica, Nebs Jacka, Woodie-a i Luke Čikića!

Besplatan prevoz obezbijeđen je za sve posjetioce Fresh Wave Piknika od Beme do spomenika i to od 17 do 21 čas, a tu su i redovni i vanredni polasci linije panoramskog minibusa "Banj bus".

Čuvena dnevno-večernja žurka na otvorenom, Fresh Wave Piknik i ove godine održava se na jednom

od najljepših banjalučkih vidikovaca, Banj brdu, a plato na ovoj lokaciji biće u znaku najvećeg piknika u

BiH!

Od 16 pa sve do 6 časova narednog jutra publiku će zabavljati dobro poznata imena regionalne

elektronske muzičke scene, kojima se pridružuju najtraženija regionalna hip hop i trap imena. Na

šestom Fresh Wave pikniku nastupiće crnogorski hip hop kraljevi Who See i zagrebački trap dvojac

30ZONA, najpoznatiji beogradski DJ Marko Nastić i domaća DJ elita: Mladen Tomić, Nebs Jack, Woodie

i Luka Čikić!

Poznat je i line up Fresh Wave Piknika, a više detalja potražite na nalozima Fresh Wave Festivala na

društvenim mrežama i na sajtu festivala! Program počinje u 18 časova, a ulaznice za Fresh Wave

Piknika danas su u prodaji na ulazu na event po punoj cijeni od 20 KM.

Ulaz će do 18 časova biti slobodan!