Slavni Ernan Katanjo u avgustu u Banjaluci

Novi hedlajner Fresh Wave festivala je legendarni Argentinac Ernan Katanjo.

Izvor: Fresh Wave / Promo

Velika rođendanska proslava jubileja - deset godina Fresh Wave Festivala, ne bi bila ista bez nastupa jednog od najobožavanijih izvođača progresivnog elektronskog zvuka, nedostižnog producenta i DJ-a Ernana Katanja.

Mnogo puta okrunisan kao kralj progressive zvuka, a posljednji put za sada 2019. godine na čuvenim muzičkim nagradama DJ Awards, Ernan važi za neprikosnovenog majstora za DJ pultom i producenta sa nevjerovatno dobrom muzičkom selekcijom, koju vješto spaja u ono nešto više od muzike, zbog čega su njegovi setovi, pogotovo na open air nastupima, antologijski, nezaboravni i posebni.

Od Brazilskog Warung-a, Yellow-a u Tokiju, L.A. Avalon-a do Stereo Montreal-a, Burning Man-a, Londonskog Ministry of Sound-a, jedva da postoji klub, festival ili plesni podijum na planeti koji nije bio poprište maestralnog muzičkog putovanja izvođača iza kojeg u više od 30 godina karijere ponosno stoji 11 albuma, 30 singlova i 50 remix izdanja. Njegova ostavština je nemjerljiva, a ono što predstavlja u svijetu elektronske muzike neupitno je sinonim za najbolje od najboljeg.

Ernan Katanjo se vraća na najveću binu koja će od 11. do 13. avgusta na jednoj od najstarijih tvrđava u regionu - banjalučkoj tvrđavi Kastel - okupiti neka od najtraženijih muzička imena među kojima su: Adam Beyer, Sama' Abdulhadi, Technasia, Claptone, Hot Since 82 ali i Buč Kesidi, Senidah, Kukus, Vojko V. Z++, Bad Copy, Smoke Mardeljano, Grše, Mladen Tomic, After Affair, Sinisa Tamamovic, Coeus, Woodie, Nebs Jack i mnogi drugi!

Više informacija potražite na Facebook stranici festivala.

