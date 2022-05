Zagrijavanje za Fresh Wave na najpoznatijem banjalučkom izletištu

Marko Nastić, Who See, 30ZONA, Mladen Tomić, Nebs Jack, Woodie i Luka Čikić nastupiće na Fresh Wave Pikniku, čije će se šesto izdanje održati na platou banjalučkog Banj brda u subotu, 25. juna.

Izvor: Fresh Wave/Promo

Čuvena dnevno-večernja žurka na otvorenom, Fresh Wave Piknik i ove godine održaće se na jednom od najljepših banjalučkih vidikovaca, Banj brdu, a plato na ovoj lokaciji u subotu, 25. juna biće u znaku najvećeg piknika u BiH!

Od 16 pa sve do 6 časova narednog jutra publiku će zabavljati dobro poznata imena regionalne elektronske muzičke scene, kojima se pridružuju najtraženija regionalna hip-hop i trap imena.

Na šestom Fresh Wave pikniku nastupiće crnogorski hip hop kraljevi Who See i zagrebački trap dvojac 30ZONA, najpoznatiji beogradski DJ Marko Nastić i domaća DJ elita: Mladen Tomić, Nebs Jack, Woodie i Luka Čikić!

I dalje se priča o nastupima Who See na Fresh Wave Festivalu prethodnih godina, a vlasnici hitova Moje naselje, Reggaeton Montenegro, Nemam Ti Kad i Đe se kupaš okupaće publiku šestog FW Piknika dobrom atmosferom, novim materijalom i unikatnom energijom koja neumorno zrači iz kraljeva hip hop-a sa juga!

30ZONA su među najproduktivnijim trap sastavima u regionu. Sa tri albuma i pozamašnim brojem spotova zatrpali su regionalnu trap scenu izdanjima koja su među najslušanijima na svim najvažnijim muzičkim i video platformama. Ono što etiketira ovaj dvojac je neizmjerna količina energije u pjesmama, koja se odražava na žestinu njihovih nastupa uživo na kojima atmosferu dovode do usijanja. Ne treba imati ni trunku sumnje da će i njihov premijerni nastup u Banjaluci biti na ovom ako ne i višem nivou!

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Ukoliko bi mogli izabrati jedno DJ ime iz našeg regiona koje je najprepoznatljivije na planeti onda je to ime Marko Nastić. Apsolutna legenda techno zvuka sa Balkana, status kultnog izvođača zaradio je na toliko mnogo načina da bi samo pregled tih činjenica već bio dovoljan da vam se zavrti u glavi. Ovaj Beograđanin je do svoje 25. godine nastupao i sarađivao sa titanima elektronskog zvuka kao što su Carl Cox, Richie Hawtin, Kevin Saunderson, Marco Carola, Sven Vath, Adam Beyer, a njegova izdanja uvijek su lako pronalazila put i do najzahtjevnijih slušalaca i naprobirljivijih posjetilaca festivala i žurki.

Ovim regionalnim velikanima pridružiće se i oni iz našeg kvarta, koje krase ne mnogo manji uspjesi i priznanja. Mladen Tomić, Nebs Jack, Woodie i Luka Čikić čine domaći support Fresh Wave Piknika, za kojeg će se ulaznice u pretprodaji po cijeni od 15 KM od četvrtka, 2. juna naći u prodaji u banjalučkom pabu Debela Berta i na kupikartu.ba.

Ulaz će do 18 časova biti slobodan, a prevoz obezbjeđen uz redovne i vanredne polaske linije panoramskog minibusa "Banj bus".

(MONDO)