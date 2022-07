Sara Jo: Kod kuće sam nasporija osoba na svijetu

Sara Jo otvorila dušu i progovorila o osobinama koje pokazuje samo u privatnom životu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Popularna pjevačica Sara Jo, koja se ove godine takmičila i za odlazak na Evroviziju, predstavila se publici kao mlada djevojka, nakon čega je njena karijera krenula uzlaznom putanjom.

Danas je među najtraženijim i najpopularnijim mladim zvijezdama i na sceni privlačineverovatnu pažnju izgledom i koreografijama. Iako je tamo "zvijer", privatno kaže da je potpuno drugačija.

"Mnogo se ložim na nastupe, to je jedini trenutak kada sam samouvjerena i maksimalno ispunjena. Pretvaram se u zvjerinu, koja je spremna da se popne na šta god stigne i ima nenormalan nalet energije", priznala je Sara Jo, koja je kod kuće sušta suprotnost.

"To ne bi niko nikada rekao kada sam na sceni, ali ja sam kod kuće toliko spora, bukvalno sam prespor čovjek. Po pitanju mnogih stvari postoji razlika, od energije, brzine, samouvjerenosti. To zvuči kao kliše, ali ja sam tada druga osoba. Nije me sramota da flertujem, đuskam, bilo šta uradim, dok je privatno mnogo drugačije", otvorila je dušu u emisiji "Goca show".

Pogledajte kako je Sara Jo u skupom bodiju zapalila Crnu Goru!

Pogledajte 00:05 Sara Jo u skupocenom bodiju zapalila Crnu Goru Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Svet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!