Prve kritike serije "Gospodar prstenova": Jedni kažu da je spektakl, drugi da je negledljiva

Prve kritike serije "Gospodar prstenova: Prstenovi moći"!

Izvor: YouTube/Prime video

Izašla je serija "The lord of the rings: The rings of power" i stižu i prve kritike! Pojavile su se za sada dvije epizode najskuplje serije na svijetu, i ovo su ocjene - izenadiće vas!

"Amazon" je ukinuo mogućnost ocjenjivanja serije, što je neobičan potez, ali zato na sajtu "Rotten tomatoes" nova serija po djelima Dž. R. R. Tolkina ima ocjenu "trulo", od samo 37 odsto glasova. Te glasove daje publika, a kritika kaže da je serija super i ima 83 odsto pozitivnih glasova. Kritičari, međutim, nisu baš ujednačeni u tim sjajnim ocjenama. Svi se slažu samo oko jednog, a to je da je "The lord of the rings: The rings of power" vizualni spektakl. Da je CGI besprijekoran i da cijeli svijet izgleda senzacionalno. Problem je što je priča smještena u taj svijet - dosadna.

"Prve dvije epizode su takav spektakl da u poređenju s njima 'Kuća zmaja' djeluje amaterski", kaže kritičar "Gardijana". Ali onda sljedeći kritičar udara na suštinu. "Scenario je kao da ga je pisao maturant tek izašao iz srednje škole, koji je iz kreativnog pisanja imao trojku. Požar u kontejneru koji se još uvijek puši"!

"Očaravajući, uzbudljivi put u Tolkinov svijet" jedna je od ocjena, dok se Internet pobunio jer Tolkinov svijet nije izgledao baš tako kako je predstavljen u seriji, kao ni likovi u njemu, ali je to problem s kojim se Holivud nosi već godinama u pokušaju da svako iz publike ima lik s kojim može da se identifikuje. Jedan kritičar sažeo je ocjenu serije u jednostavnom pasusu.

"Odlični specijalni efekti ali je sve drugo pogrešno. Ovo je nastojanje da se Tolkinov svet natjera da se prilagodi današnjim vrijednostima. Nije supstancijalno, nije interesantno i nije vrijedno gledanja", glasi njegova ocjena.

