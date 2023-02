Let 3 ide na Eurosong: Nakon pobjede otkrili šta znači "ŠČ" u pjesmi

Let 3 predstavljaće Hrvatsku pjesmom "Mama ŠČ" na predstojećem Eurosongu u Liverpulu koji će biti održan od 9. do 13. maja.

Grupa "Let 3" iz Rijeke predstavljaće Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu pjesmom "Mama ŠČ", nakon što su odnijeli pobjedu na "Dori" održanoj tradicionalno u Opatiji. Čuveni Riječani se nisu nadali pobjedi, već su došli da se dobro zezaju, a Damir Martinović Mrle i Zoran Prodanović Prlja su u intervjuu za HRT otkrili šta uopšte znači taj tajanstveni "ŠČ".

"5.000 godina starije od prve nađene abecede, to je najstarija abeceda. Sada ćemo mi tu našu abecedu na Dori poslati svemirskim brodom u orbitu. Kada dođe do armagedona na zemlji, kada se smiri armagedon, raketa će se vratiti i donijeti opet prvu abecedu", izjavio je Mrle i otkrio ono što je sve zanimalo - da je riječ o najstarijem slovu abecede koja ima 63 slova. Međutim, misterija značenja "ŠČ" i dalje nije u potpunosti riješena. U jednom intervjuu su otkrili da "ŠČ" može značiti i krvnu grupu, tao da je značenje ovih slova ostalo slobodno za interpretaciju.

Kako kažu, njihova pjesma je antiratna i posvećena je mnogima.

"Tema je ratna, pjesma je antiratna, nastajala je prošlog ljeta dok sam u Splitu radio jednu predstavu. Došlo je do tog ratnog momenta da napravimo ratnu operu i 'Mama ŠČ' je jedna od pjesama iz ratne opere", poručio je Mrle. Članovi grupe Let 3 otkrili su i da su na Dri želeli da nastupe u uniformama, ali da one na Eurosongu nisu dozvoljene, pa će biti u stilizovanoj odjeći.

