Kako je Jovan Memedović završio na TV-u: Danas je jedan od omiljenih voditelja, a u poslu se našao slučajno

Jovan Memedović postao je jedan od omiljenih domaćih TV lica, a malo ko zna kako je sasvim slučajno započeo karijeru.

Izvor: RTS1/Printscreen

Voditelja Jovana Memedovića gledaoci su upoznali u brojnim emisijama, proslavio se kada je godinama učio publiku o svim tajnama prirode u njegovoj autorskoj emisiji "Sasvim prirodno", a onda je nastavio karijeru u kvizu znanja "Potjera". Danas je jedan on najcjenjenijih i najomiljenijih voditelji, a jednom prilikom je ispričao kako je sve počelo.

Memedović je završio Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, trenirao je džudo, radio na zamjenama u školi kada je diplomirao... Kada je završio DIF upisao je i psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a na početku druge godine, kako kaže, "banuo" je na televiziju.

"Kao nezaposlen, mislim da još uvijek to pravilo važi, na Birou si nezaposlenih, ali dužan si da svaka tri mjeseca dođeš, da bi se javio referentu, a on upiše tvoje vrijeme koje već provodiš kao nezaposlen i tu ti raste neki broj poena ili bodova, kada dođe u situaciju da si na konkursu za radni odnos, onda onaj koji više bodova ima, bude primljen", pričao je Jovan jednom prilikom.

On je tada otkrio da se redovno javljao na Biro, a onda je opisao prelomni momenat. Jednom prilikom došao je i zatekao veliki broj ljudi, što mu je bilo čudno, pa je riješio da vidi o čemu se radi - "Ja se redovno javljam na Biro i jednog dana dolazim da se javim u sobu 101, kad ono 50 ljudi stoji u redu. Ne znam o čemu se radi, gledam, preskočim sve njih, uđem na vrata, vidim tu ženu referentkinju, kažem: 'Kod vas da produžim bodove?', a ona: 'Ne, ne, ovo je konkurs za televiziju, idite na druga vrata'. Ja odem na ta druga vrata, tu su bila dva čovjeka, kad evo ti ga taj jedan, dolazi i kaže: 'Izvini, šta si ti završio?'", ispričao je voditelj i dodao:

"Ja kažem: 'Završio sam DIF'. Kaže on: 'Vidi, ovde smo napravili interni konkurs za Jutarnji program RTS, pa ako te interesuje dođi da porazgovaramo. Nismo računali na nekog difovca, ali možda bi mogao ti, vidjećemo…'. Ja odem, razgovaram sa njima, kaže: 'Dobro, ajde, treba nam pet'. Već sam ja bio i zaboravio na to, kada su mi se u ponedjeljak javili: 'Ako biste došli, mi smo se odlučili za Vas'. To je bilo bez ikakve pripreme, sudbina".

Voditelj je potom otkrio da je morao sam da se snalazi kako bi uspio u poslu, jer se mladim kadrovima rijetko ko bavio: "Tu sad ima jedna opasna situacija, koju ću ipak ispričati. RTS nije kuća koja se bavi novim kadrovima koji dođu, stave ga u trenažni proces, oblikuju ga, pa ga stariji novinari edukuju. Tamo se svako snalazi kako umije i kako zna, ne postoji vođenje tih novih koji bi se eventualno pojavili. Zašto, zato što se uglavnom ljudi pojave preko veze. I to je tako godinama trajalo. Tako da, ja kad sam došao tamo, osim jednog čovjeka Sloba Arežina je bio urednik Jutarnjeg i Beogradske hronike, on mi je malo pomagao", ispričao je Jovan u podkastu "Agelast".

Memedović je priznao da mu na samom početku nije baš sve išlo od ruke - "Gubio sam vrijeme, dvije-tri godine nisam ni znao šta radim tamo. Idi, donesi vijest, tada je bio neki telefaks… Gubljenje vremena. Forsirali su, uglavnom, mlađe dame. Televizija je čudo, to su jedino ovde kod nas shvatili političari", zaključio je voditelj.

Memedović se trudi da privatni život sačuva daleko od radoznalih očiju javnosti, ali je njegova ćerka Maša sve oduševila kada je ljetos otkrila da lijepo vreme provodi radno i to tako što bere maline.



