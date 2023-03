Dobitnik sedam Oskara u petak premijerno na RTRS-u

Naučno-fantastična komedija rediteljskog dvojca Dana Kvana i Danijela Šajnerta, dominirala je na 95. dodjeli "Oskara", osvojivši sedam od ukupno 11 nominacija.

Film je zaslužan i za činjenicu da je prvi put azijska glumica nominovana i nagrađena "Oskarom" u kategoriji najbolje glavne glumice. Mišel Jeo, porijeklom iz Malezije, ponijela je tu titulu.

Radnja filma podijeljena je u tri cjeline, čiji naslovi zajedno kreiraju ime filma. Disfunkcionalna porodica kineskih imigranata vodi praonicu veša u Americi. Evelin Kvan Vang s mužem Vajmondom i ćerkom Džoj, živi u haotičnoj svakodnevici, ispunjenoj nezadovoljnim klijentima, zahtjevima dementnog oca i ćerke koja se izjašnjava kao lezbejka.

Jednog dana porodica odlazi u Poresku upravu, gdje promućurna i za svoj predani rad nagrađivana službenica Deirdre Boubirdre, koju igra izvrsna Džejmi Li Kurtis, primjećuje da je Evelin kupila aparat za karaoke i nezakonito ga prijavila kao poslovni trošak. Razgovor protiče u potom otkrivenoj mogućnosti, u koju ju je uveo njen suprug - da uz pomoć aplikacije i slušalica, putuje kroz metaverzume u kojima može biti majka, glumica i ratnica.

Veliki uspjeh filma krije se u činjenici da njegova priča progovara o porodici, američkom snu i ulozi majke u kapitalističkom društvu. Žene danas žongliraju između posla, porodičnih obaveza i zahtjevnog majčinstva zbog čega su im, da bi sve to postigle, potrebne supermoći.

"Everything Everywhere All at Once", nezaboravno je filmsko iskustvo kojg ćete se dugo sjećati, nakon što vidite na koji način je ova priča realizovana.

Ovogodišnji dobitnik sedam Oskara, premijerno će biti emitovan na RTRS-u u petak u 21.10.

