Zasluženo: Počasna "Zlatna palma" za slavnog holivudskog glumca

Američka filmska legenda Majkl Daglas primiće počasnu "Zlatnu palmu" na filmskom festivalu u Kanu kasnije ovog mjeseca, najavili su organizatori, javlja AFP.

Izvor: Shutterstock

Ovogodišnje izdanje festivala odaće poštu "brilijantnoj karijeri i radu na filmu" Daglasu (78) tokom ceremonije otvaranja 16. maja.

"Od kada sam prvi put bio ovdje 1979. godine festival me je uvijek podsjećao da magija filma nije samo ono što vidimo na ekranu, već i u sposobnosti filma da utiče na ljudi širom svijeta. Nakon više od 50 godina u ovom poslu velika je čast doći na Kroazetu i otvoriti festival i uživati u zajedničkom globalnom jeziku filma", naveo je Daglas u saopštenju.

Daglas je postao zvijezda osamdesetih i devedesetih godina 20. vijeka, a za ulogu bankara Gordona Geka u filmu "Vol strit" dobio je nagradu "Oskar" 1987. godine.

Majkl Daglas bio je producent filma "Let iznad kukavičijeg gnijezda" reditelja Miloša Formana koji je imao devet nominacija za "Oskara" i koji je dobio nagradu za najbolji film 1975.

Četiri njegova filma prikazana su u Kanu. "Kineski sindrom" DŽejmsa Bridžesa 1979,"Bejzik instikts" Pola Verhovena 1992, "Pad" (Falling Down) Džoela Šumahera 1993. godine i "Moj život sa Liberačijem" (Behind the Candelabra) Stivena Soderberga 2013.

Njegov otac, legendarni holivudski glumac Kirk Daglas, predvodio je žiri na Festivalu 1980. godine.

Filmski festival u Kanu, od 16.do 27. maja, uključuje premijere novog filma iz serijala o Indijani Džonsu i ostvarenje Martina Skorsezea, a festival otvara film "Žan du Bari" u kome glavnu ulogu tumači Džoni Dep.

Interesantno je da se ove godine za "Zlatnu palmu" bori čak sedam žena reditelja.

Žirijem predsjedava švedski reditelj Ruben Ostlund.

(Srna)