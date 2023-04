Srpska glumica otkrila istinu o seriji "Dva i po muškarca" - Čarli Šin je bio POLUMRTAV!

Ana Aleksander, glumica koja je napravila karijeru u Americi otkriva utiske sa snimanja hit sitkoma sa Čarlijem Šinom

Izvor: YouTube/Warner Bros

Glumica Ana Aleksander, koja je kao Ana Stojanović igrala Šljivinu kćerku u filmovima "Sekula se opet ženi" i "Sekula nevino optužen", izgradila je holivudsku karijeru tokom koje je sarađivala sa Čarlijem Šinom u hit sitkomu "Dva i po muškarca":

U emisiji Realna priča na Kurir TV otkrila i kako je izgledao holivudski glumac nakon što se ugase kamere.

"Uloga u toj seriji mi je bila prvi posao na televiziji u Americi. Uradila sam audiciju za jednu ulogu, a onda sam dobila neku potponu drugačiju. Moram da kažem da mi je to jedna od najmanje interesantnh uloga", rekla je Ana i otkrila da je Šin u to vrijeme imao velikih problema sa narkoticima.

"To je bio period kada se Čarli Šin zaista puno drogirao i to je imalo svojih posljedica. Taj set je bio nekako jako tužan i veoma tih iako je to bio sitkom. Samo jedan dan se sitkom snima pred živom publikom, a ostatak se snima bez nje. Oni samo montiraju snimke tog smijeha. On je bio fin, ali je bio kao polumrtav. To je bilo vrlo interesantno. Kad smo na sceni on je bio probuđen, kao da mu nije ništa, savršen glumac. Kada završi naglo se i potpuno ugasi i dobije neki beživotni, umorni izraz lica".