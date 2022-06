Skandal u porodici Čarlija Šina: Kćerka završila na sajtu za odrasle

Sem, ćerka zvijezde serije "Dva i po muškarca", tri mjeseca od 18. rođendana riješila da se priključi popularnom sajtu za odrasle

Izvor: YouTube/screenshot/Loose Women

Najstarija ćerka Čarlija Šina koju je dobio u braku sa glumicom Deniz Ričards Sem (18), otvorila je nalog na Onlifens platformi.

Sem je u posljednjoj Instagam objavi ostavila link do njene stranice za odrasle, zbog čega je njen otac razočaran.

"Ona ima 18 godina i živi s majkom. To se ne bi dogodilo da je pod mojim krovom. Ne odobravam to, ali ako već ne mogu da spriječim, apelujem da se to napravi sa stilom, kreativno, te da ne žrtvuje svoj integritet", rekao je glumac za Pejdž siks i donekle otkrio da krivi svoju bivšu suprugu što nije reagovala.

Semi je u martu ove godine napunila 18 godina, a otkrila je da će na Onlifensu 2, 3 puta nedjeljno objavljivati slike i klipove.

Čarli je prije šest godina javno otkrio da je HIV pozitivan, a bolest mu je dijagnostikovana četiri godine ranije. Navodno je spavao s više od 5.000 žena, a jedna od njih ga je i tužila jer joj je prećutao da je zaražen. HIV-om ga je zarazila transseksualna prostitutka.