EVO KADA POČINJE 62. SABOR TRUBAČA U GUČI! Oni će se boriti za najprestižnija priznanja

Guča festival održaće se ove godine od 9. do 13. avgusta u organizaciji Opštine Lučani, KC Guča, TO Dragačevo i Skajmjuzika.

Krajem XIX i početkom XX vijeka, u Dragačevu su se prvi put začuli zvuci truba. Hrabri i odvažni Dragačevci vratili su se sa mnogih ratnih borbi za oslobođenje Srbije kao pravi junaci, noseći sa sobom trubu kao uspomenu na vojničke dane. Fascinirani prelijepim zvukom trube, ti hrabri "vojni" trubači počeli su da se okupljaju i sviraju prva kola. Tako je uskoro na ovom području zaživjelo čak petnaest trubačkih orkestara u periodu između dva svjetska rata. Truba se brzo ukorijenila u Dragačevu, postala neizostavan dio života ovog kraja, prateći ih od rođenja pa sve do posljednjeg daha.

Na svečani dan, 14. oktobra 1961. godine, održan je prvi "Dragačevski sabor trubača", koji će zauvijek obilježiti istoriju srpskog trubaštva. Desimir Perišić iz Goračića postao je prvi pobjednik, dok je za najbolji orkestar proglašen orkestar Dragana Jovanovića iz Dljina.

Od tada, svake godine "Dragačevski sabor trubača" privlači stotine hiljada posjetilaca, donoseći im bezbroj osmijeha i lijepih uspomena. Zahvaljujući ovom festivalu, Guča je postala svjetski poznata kao prijestonica trube. Na glavnoj pozornici stadiona, mnoge poznate zvijezde su proslavile nezaboravne trenutke, izvodeći hitove, pjesme i čočece koje publika i danas sa oduševljenjem pamti.

Festival je podijeljen na Predsaborske dane, kada će nastupati Aco Pejović (09. avgust) i Aleksandra Prijović (10. avgust) i 62. Dragačevski sabor trubača, koji će se održati od 11. do 13. avgusta. Trodnevni program 62. Dragačevskog sabora trubača možete pratiti i na programima RTS-a.

Pravila nalažu da plasman na finalno takmičenje mogu ostvariti pobjednički orkestri iz pet predtakmičarskih centara: Kovačice, Boljevca, Zlatibora, Kotraže i Surdulice. Trubački orkestri nastupaju izvodeći dvije numere svojstvene stilskom izražavanju u svom kraju. Muziciranje je prefinjeno i savršeno, jer ponijeti titulu prve trube u Guči, san je svakog trubača.

Ukupno 17 trubačkih orkestara izaći će na trubački megdan posljednjeg dana Sabora, kada će se takmičiti za titulu najboljeg na najvećoj trubačkoj fešti na svijetu. Centralni događaj, finalno takmičenje seniora "Sa Ovčara i Kablara" počeće u nedjelju, 13. avgusta u 18 sati na glavnoj pozornici na stadionu u Guči, a orkestri koji će se boriti za prestižne saborske nagrade su:

Trubački orkestar Bojana Krstića /Vladičin Han/ Trubački orkestar /Guča/ Trubački orkestar Isidora Zećirovića /Bojnik/ Trubački orkestar Bojana Ristića /Vladičin Han/ Trubački orkestar /Požega/ Trubački orkestar Vladimira Ivanovića /Zagužanje/ Trubački orkestar Marka Trnavca /Mršelji/ Trubački orkestar Aleksandra Đorđevića /Bor/ Trubački orkestar Kristijana Azirovića /Bojnik/ Trubački orkestar "Timočki veseljaci" /Knjaževac/ Trubački orkestar Manuela Ametovića /Bojnik/ Trubački orkestar Željka Stefanovića Aleksandra Petronijevića /Arilje/ Trubački orkestar Stefana Mladenovića /Vranje/ Trubački orkestar Marka Gligorijevića /Bajina Bašta/ Trubački orkestar Damira Ametovića /Beograd/ Trubački orkestar Milenka Filipovića /Bajina Bašta/ Trubački orkestar Stanislava Antića /Zagužanje/.

