LEGENDARNI ROK BEND STIŽE U BEOGRAD! Tašmajdanom će odjekivati "Smoke on the water"

Kako saznajemo, u srpskoj prijestonici će u julu 2024. stići "Deep purple".

Izvor: Profimedia/Action Press

Hitovi poput "Smoke on the water" "Hush" i "Child in time" čuće se sljedećeg ljeta u srpskoj prestonici, kada jedan od najvećih rok bendova bude nastupao. Kako saznajemo, "Deep purple" će 13. jula naredne godine napraviti spektakl na Tašmajdanu.

"Skymusic najavljuje veličanstveni povratak rok legendi, benda Deep Purple! Antologijski hitovi - 'Smoke on the water', 'Child in time', 'Hush' i mnogi drugi, zagrmiće sa stadiona Tašmajdan 13. jula sljedeće godine. Nakon spektakularnog nastupa Brajana Adamsa 12. decembra u Štark Areni, koji je ostavio publiku bez daha, i najave dva koncerta Rammsteina na Ušću, 24. i 25. juna, Beograd se ponovo pozicionirao kao epicentar svjetske rokenrol scene. Očekuje se da će Deep Purple donijeti nezapamćenu energiju i nezaboravno iskustvo svojim vijernim fanovima. Beograd se ponosi statusom domaćina vrhunskih rok bendova, a dolazak Deep Purple je još jedan dokaz da ovaj grad ostaje nezaobilazna destinacija za svjetski priznate izvođače. Radujemo se što ćemo ponovo biti dio muzičke istorije i pružiti publici jedinstveno iskustvo na stadionu Tašmajdan", rečeno je u saopštenju iz Skymusic-a.

Izvor: Profimedia/AGIF

Jedan od najvećih bendova u istoriji roka i najvoljenijih bendova u Srbiji, Deep Purple predvođeni legendarnim pjevačem Janom Gilanom, održali su spektakularni nastup 2019. godine u Areni pred više od desetina hiljada ljubitelja rokenrol zvuka. Bend je prvi put u Beogradu nastupio davne 1975. i od tada su se više puta vraćali u ovaj grad. Obećavaju da će ovaj koncert biti fantastično muzičko putovanje kroz njihovu višedecenijsku karijeru, a sve ljubitelje čeka još jedna prava muzička poslastica.

Ulaznice za koncert dostupne su od danas, preko sajta i aplikacije efinity, na blagajnama Štark Arene i Doma omladine Beograda, kao i TC Rajićeva (I sprat).

(MONDO)