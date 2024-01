Husa o filmu "Nedelja": "Kada vam je teško pogledajte Džejevu priču"

Glumac koji je tumačio lik Džeja u biografskom filmu "Nedelja" za MONDO je otkrio detalje iz života i druženja sa Džejem. Evo koju pjesmu mu je napisao!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako je rekao na konferenciji za štampu, za sebe smatra da je sa beogradskog asfalta, isto poput Džeja. Sa slavnim Doćolcem (ili Dorčolcem, kako je Džej sebe nazivao) Husa dijeli dosta zajedničkog, jedina razlika je ta što Husa nije imao teško dejtinjstvo poput Džeja. Husa je sa njim zajedno radio, družili su se i poreklo im je isto, kao i predrasude sa kojim su se susretali. Pjevač i novopečeni glumac, Husa Alijević, dotakao se predrasuda sa kojima su se susretali kako Džej, tako i on u mladosti:

"Svjedoci smo da iz decenije u deceniju se razne stvari mijenjaju i ja sam beogradsko dijete, četvrto sam koleno u Beogradu, ali su moji porijeklom iz Makedonije, isto kao i Džejevi. Beograd doživljavam kao metropolu, rođen sam u njemu, odrastao sam u njemu, svjestan sam da danas u njemu ima zaista naroda sa svih kontinenata. Ali, činjenica je da i dan-danas pomalo imamo tu neku diskriminaciju prema romskoj populaciji. To je konstantna tema. Primjetno je da se iz decenije u deceniju suzbija, ali 80-ih i krajem 70-ih je to bilo na nekom većem nivou. Zato to mi u filmu donosimo, to nije fikcija, to je nešto što je bilo, a i ja sam se kao dete susretao sa takvim stvarima početkom 80-ih kada sam bio tinejdžer", rekao je Husa za MONDO.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Osvrnuo se i na pokojnu Marinu Tucaković koja je napisala tekstove za najveće hitove. Husi konkretno ona nije pisala pjesme, ali su zajedno sarađivali. On je sa već 20 godina imao svoje pesme koje je sam pisao, komponovao i izvodio. Ali, početkom 2000-ih poželio je da sarađuje sa Marinom. Već 2003. godine snimljena je pjesma za Džeja pod nazivom "Laž i prevara" koju potpisuju Husa Alijević i Marina Tucaković. Koplja dva talenta tada su bila ukrštena. A evo šta kaže Husa o samom filmu!

"Ovaj film samo pojačava muzički senzibilitet koji ću ja gledati što pre da ispoljim. Malo sam se umorio da budem glumac za ovih godinu dana (smijeh), malo sam se uželio i studija, nastupa i svega. Ja sam na ovom projektu imao 60 snimajućih dana, ali mi nisu predstavljali ništa teško, radio sam ovaj projekat punog srca, pogleda usmjerenog u Džeja Ramadanovskog koji negdje odozgo gleda sve ovo. Žao mi je što nije živ da bude ovde sa nama. Svakako je zaslužio da se napravi film o njemu", rekao je Husa i za kraj svima ljudima koji žele da budu uspješni u životu poručio:

"Kada vam je teško pogledajte priču Džeja Ramadanovskog, kada vam je teško pogledajte priču Novaka Đokovića i samo premostite i nastavite dalje, sve će doći na svoje", rekao je za kraj.

Pogledajte slike sa projekcije filma:

Vidi opis Husa o filmu "Nedelja": "Kada vam je teško pogledajte Džejevu priču" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:53 Husa Izvor: Mondo/Teodora Boškovski Izvor: Mondo/Teodora Boškovski

(MONDO)