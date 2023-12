Otkriven datum premijere filma o Džeju: "Nedelja" stiže poslije Nove godine

Od 18. januara film "Nedjelja" u bioskopima širom Srbije.

Svečana beogradska premijera dugoočekivanog filma o životu popularnog pevača Džeja Ramadanovskog, "Nedelja" zakazana je za 16. januar u "Mts dvorani", dok će novosadska biti održana dan kasnije, 17. januara.

Film koji je rađen po ideji producenta Vladana Anđelkovića i scenariste Stefana Boškovića u redovno bioskopsko prikazivanje kreće od 18. januara. Sjajna glumačka ekipa u sastavu Husein Alijević, Marko Janketić, Stefan Vukić, Aleksej Bjelogrlić, Alen Selimi, Ana Pindović, Zlatan Vidović, Maša Đorđević, Milica Janevski, Stojsa Oljačić, Ivan Jevtović, Jovo Maksić, Bajram Severdžan i Nela Mihajlović, dočaraće nam duh Dorćola kroz priču o odrastanju jedne od najvećih zvijezda na ovim prostorima.

"Film Nedjelja je prije svega priča o Džeju, ali i o prijateljstvu, o Dorćolu i o dorćolskim mangupima. To je priča o životu na ulici tokom sedamdesetih i osamdesetih godina. Okupili smo sjajnu ekipu, vrijedno smo radili i sada sa nestrpljenjem čekamo da to pokažemo publici. Raduje me što su reakcije na trejler bile fenomenalne i vjerujem da će ovo ostvarenje obilježiti 2024. godinu", ističe Vladan

Anđelković, producent filma.

Film je nastao u produkciji "Pelicula production", uz podršku Telekoma Srbija i Filmskog centra Srbije. Režiju potpisuju Nemanja Ćeranić i Miloš Radunović, dok je za distribuciju ovog ostvarenja zadužena ArtVista.

