Zbog ovih 8 grešaka vam dom izgleda manje nego što jeste: Obratite pažnju ako vam fali kvadrata

Ako imate mali stan ili sobu, ovo je 8 najčešćih grešaka zbog kojih oni izgledaju još manje. Saznajte da li ih pravite.

Izvor: Shutterstock

Prilikom uređenja malih dnevnih soba važno je voditi računa o trikovima koji će mali prostor učiniti vizuelno većim, ali i znatno udobnijim za svakodnevni život.

Dnevna soba je često centralno mjesto doma, pa svakako vrijedi posvetiti malo više pažnje njegovom uređenju. Posebno treba biti oprezan u slučaju malih prostora jer oni vrlo često budu ispunjeni stvarima. Izbjegnite neke od najčešćih grešaka i pomoću ovih savjeta uredite udoban i elegantan dnevni boravak, bez obzira na nedostatak kvadrature.

Previše stvari

Prvi korak pri uređenju je poznavanje veličine prostora kojim raspolažemo. Ako je dnevna soba mala, svakako treba odoljeti iskušenju da u nju smjestite previše stvari, čak i kada za njih ima mjesta.

Ni njihova veličina nije bitna – ne treba pretjerivati sa brojem sitnica, jer će zatrpanost prostora smanjiti mogućnost slobodnog kretanja. Zbog toga je važno odabrati nekoliko ključnih komada namještaja i postaviti ih na način koji omogućava kretanje bez blokiranja hodnika ili prolaza.

Ne koristite vertikalni prostor

Kada se suočite sa nedostatkom kvadratnih metara, najbolje je iskoristiti zidove, posebno one bez vrata i prozora. Prema vašim potrebama i okolnostima prostora birajte visoke ormare, visoke police, konzolne police, kuke i slično. Drugi način da iskoristite zidove je taj da ih koristite kao prostor za ukrašavanje slikama – uredite jedan zid kao malu galeriju, što će izgledati veoma efektno.

Izvor: Shutterstock

Pogrešni prostori za skladištenje

Ovo je povezano sa prethodnom tačkom. Naime, iako se preporučuju elementi za skladištenje, treba obratiti pažnju na njihovu količinu i izgled. Dobra ideja je odabrati one sa nekoliko funkcija, kao što su stolovi sa poklopcem i prostorom unutra ili stolice na rasklapanje. Ako se odlučite za ormare, komode ili police, obratite pažnju na dimenzije i dubinu kako ne bi zauzimali previše prostora, a posebno treba biti oprezan sa otvorenim policama jer se u tren oka pretvaraju u neuredno mesto za odlaganje stvari.

Adekvatna rasveta

Neadekvatno osvjetljenje je još jedna vrlo česta greška pri uređenju malih dnevnih soba. Da bi prostor izgledao veći i prostraniji, mora imati dovoljno svijetla, bilo prirodnog ili vještačkog. Pored pravilnog osvjetljenja, korišćenjem nekoliko lampi koje nude opšte, ambijentalno i spot svjetlo, možete koristiti i druge zanimljive trikove poput postavljanja ogledala koja reflektuju svetlost, farbanja zidova u svetle boje i slično.

Prejednostavno uređenje

Kada uređujemo male prostore, težimo da se usredsredimo na to da izgledaju veći nego što jesu. To nas često navodi da biramo jednostavne oblike, koristimo samo nekoliko elemenata i odlučujemo se za bijele ili svjetle boje. Rezultat može biti previše jednostavan, pomalo bezličan i hladan prostor. Da biste to izbjegli, preporučljivo je koristiti određene elemente koji izgledaju šarmantno i čine ga prijatnijim. Možete se odlučiti za tekstilne elemente koji daju dašak boje ili za poseban namještaj koji cjelini daje karakter.

Izvor: Instagram

Neusklađeni elementi

Ako u dnevnoj sobi nema puno prostora, jedan od najvažnijih stavki je odabir namještaja i ukrasnih predmeta koji mu odgovaraju. Zato se vrijedi odlučiti za dvije identične lampe ili odgovarajuće jastuke da biste postigli harmoničan izgled. Izbjegavajte nepovezane elemente koji izgledaju pomalo čudno u malim prostorima.

Izvor: Shutterstock

Glomazni komadi namještaja

Prilikom izbora namještaja za malu dnevnu sobu, bolje je odlučiti se za lagane i ne baš glomazne komade. Odustanite, na primjer, od velikih fotelja sa visokim i velikim naslonima; čak i ako imate prostora, to će stvoriti utisak pretrpanosti. Jednostavan namještaj koji zauzima manje prostora je uvijek bolji izbor. Dobar izbor su i stakleni stočići, sofe s tankim nogama i sav drugi namještaj koji vizuelno djeluje lakše i manje.

Loš izbor boje

Previše boja u pogrešnoj proporciji može učiniti mali prostor vizuelno manjim. Iako ne postoji boja koja se preporučuje za male prostore, osim što su svjetli tonovi bolji izbor, ključno je znati kako da je iskoristite. Bijela boja može biti previše hladna i previše jednostavna, pa se preporučuju svjetlije i intenzivnije nijanse, ali se moraju pametno koristiti. Možete odabrati osnovnu boju koja kombinuje dva ili tri živopisnija tona kako biste istakli određene objekte.

(MONDO/Wanted)