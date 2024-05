VEČERAS JE PRVO POLUFINALE EVROVIZIJE: Ovo je spisak svih takmičara

Najveće muzičko takmičenje "Eurovizija" održaće se ove godine u Malmeu.

Svi ljubitelji prestižnog takmičenja Eurosong spremili su telefone za glasanje i grickalice za muzički ugođaj večeras. Prvo polufinale održaće se 7. maja, drugo 9. maja, a finale Evrovizije 2024 biće održano 11. maja.

Direktni finalisti su Velika Britanija, Italija, Njemačka, Francuska, Španija i ovogodišnji domaćin Švedska.

Prvo polufinalno veče

Srbija će nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri, a Teya Dora će pjesmu "Ramonda" izvesti pod rednim brojem dva. Ovo je spisak svih zemalja koje će nastupati 07. maja:

1. Kipar- Silia Kapsis - Liar

2. Srbija- Teya Dora- Ramonda

3. Litvanija- Silvester Belt - Luktelk

4. Irska - Bambie Thug - Doomsday Blue

Velika Britanija -Olly Alexander - Dizzy

5. Ukrajina- Alyona Alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

6. Poljska - Luna- The Tower

7. Hrvatska- Bejbi Lazanja - Rim Tim Tagi Dim

8. Island - Hera Björk - Scared of Heights

Njemačka- ISAAK - Always On The Run

9. Slovenija - Raiven - Veronika

10. Finska - Windows95man - No Rules!

11. Moldavija -Natalia Barbu - In The Middle

Švedska- Marcus & Martinus - Unforgettable

12. Azerbejdžan - FAHREE feat. Ilkin Dovlatov - Özünlə Apar

13. Australija - Electric Fields - One Milkali (One Blood)

14. Portugal - Iolanda - Grito

15. Luksemburg - TALI - Fighter

Voditeljke 68. Pjesme Evrovizije biće holivudska i švedska glumica Malin Okerman i Petra Mede, švedska glumica i komičarka, koja je već dva puta vodila najveće evropsko muzičko takmičenje.

BiH ni ove godine ne učestvuje na Evroviziji, a posljednji put je na ovom muzičkom događaju učestvovala 2016. godine.

