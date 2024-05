Raspored nastupa u drugom polufinalu Evrovizije: Malta otvara, ubrzo gledamo i najveću konkurenciju Hrvata

Otkriven redosljed nastupa u drugom polufinalu Pjesme Evrovizije.

Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest

Prvo polufinalno veče Evrovizije bilježi rekordnu gledanost i izazvalo je lavinu rekacija na mrežama, te je čitavoj Evropi, ali i svijetu poznato ko čini ekipu prvih 10 finalista.

Srbija, Hrvatska, Slovenija, Portugal, Irska, Litvanija, Finska, Kipar, Ukrajina i Luksemburg rezervisali su svoje mjesto u finalu, zajedno sa "velikom petorkom" diretkno plasiranih (Njemačka, Velika Britanija, Španija, Francuska i Italija) i Švedskom, ovogodišnjim domaćinom takmičenja.

Drugo polufinale održaće se večeras, 9. maja od 21 čas, kada će se birati još 10 učesnika finala. Malta će otvoriti takmičenje, a ubrzo ćemo videti i Marinu Sati, predstavnicu Grčke, koja je svojom originalnošću i harizmom opčinila sve. Večeras ćemo čuti i Švajcarsku koja je na kratko "skinula" Hrvate sa prvog mjesta na kladionicama.

Takmičari će se predstavljati sljedećim redosljedom:

1.Malta: Sarah Bonnici | Loop

2. Albanija: BESA |TITAN

3. Grčka: Marina Satti | ZARI

4. Švajcarska: Nemo | The Code

5. Češka: Aiko | Pedestal

6. Francuska: Slimane | Mon amour

7.Austrija: Kaleen | We Will Rave

8. Danska: SABA | SAND

9. Jermenija: LADANIVA | Jako

10. Letonija: Dons | Hollow

11. Španija: Nebulossa | ZORRA

12. San Marino: MEGARA | 11:11

13. Gruzija: Nutsa Buzaladze | Firefighter

14. Belgija: Mustii | Before The Party’s Over

15. Estonija: 5MIINUST x Puuluup | (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

16. Italija: Angelina Mango | La Noia

17. Izrael: Eden Golan | Hurricane

18. Norveška: Gåte | Ulveham

19. Holandija: Joost Klein | Europapa

(MONDO)