Gdje su danas glumci iz serije "Darma i Greg"? Srbi ih obožavali, a jedan nas je napustio u 88. godini

Jedna od najpopularnijih serija 90ih, svakako je bila priča o "Darmi i Gregu", komediji prožetoj romantikom, koju su u Srbiji prosto obožavali. Džena Elfman (52) i Tomas Gibson (62) brzo su osvojili srca publike svojom simpatičnim likovima.

Ovaj sitkom emitovao se od 1997. do 2002. obuhvatajući pet sezona smijeha i dirljivih trenutaka, koji je zbog radnje koja je namijenjena uzrastu "od 7 do 77 godina" (a naravno i van ovih granica) mogao je da drži cijelu porodicu "prikovanu" za Tv. Popularnost serije proizilazi iz njenog romantičnog, i za to vrijeme čistog pogleda na ljubav i veze, zajedno sa prelijepom hemijom među članovima talentovane ekipe.

Kada se suprotnosti privuku

Radnja priče se odigrava oko slobodoumne instruktorke joge, Darme, koja pronalazi ljubav u konzervativnom advokatu Gregu. Iako polarne suprotnosti, on ispunjava njenu potrebu za stabilnošću - a ona njegovu potrebu za optimizmom.

Džena Elfman kao Darma Filkenštajn Montgomeri

Rođena 30. septembra 1971. u Los Anđelesu, Elfman je počela da se bavi klasičnim baletom sa pet godina i započela je profesionalnu karijeru prije glume kao plesačica. Pojavila se u nekoliko muzičkih videa, uključujući one za bendove "Depeche Mode" i "Antrax".

Za ulogu Darme dobila je nekoliko značajnih priznanja - Zlatnog Globusa, tri nominacije za Emi, i dve TV Guide nagrade. Nakon serije po kojoj je najpoznatija, imala je i nekoliko zapaženih uloga u seriji, od kojih je i ona u "Brothers and sisters" ( u kojoj je, ironično, glumica koja je igrala njenu svekrvu u "Darmi i Gregu", sada igrala majku - Suzan Salivan). Pojavljivala se takođe i u drami "Damages" (2012), "1600 Penn" (2012-13) "Growing up Fisher" (2014) kaop i u ABC-jevoj seriji "Imaginary Mary" (2017).

Kada su filmovi u pitanju, imali smo prilike da je gledamo u: "Friends with Benefits" (2011) koju je odigrala par mjeseci nakon porođaja, i seriji nešto novijeg datuma "Fear the Walking Dead" (2018-23).

Glumica je takođe bila jedna od zvanica na vjenčanju Toma Kruza i Kejti Holms u Italiji. Ona je danas u srećnom braku sa Bodijem Elfmanom sa kojim je dobila dvoje djece.

Tomas Gibson

Tomas je igrao naslovnu ulogu u seriji, a rođen je 3. jula 1962. u Čarlstonu, i za nju je dva puta nominovan za Zlatnog Globusa. Prije uloge Grega, bio je zapažen u serijama - "As the World Turns" (1989) i "Chicago Hope" (1994-1998), kao i filmovima "Barcelona" i "Eyes wide shut".

Posljednje uloge po kojima ga pamtimo su one u seriji "Criminal Minds" (2005-2016), a imao je i kratko pojavljivanje u popularnoj "Dva i po muškarca", i "Shadow Wolves" (2019).

Gibson je bio u braku sa Kristinom Gibson, u kom je dobio troje djece, ali je usljedio razvod 2018. Trenutke iz svog života dijeli na društvenim mrežama, pa se može videti da sjajno izgleda i u sedmoj deceniji.

Alan Račins igrao je Larija Filkenstajnera

Alan je maestarelno odigrao ulogu Darminog hipi oca. Nakon serije, pozajmio je glas Normanu Ozbornu u "Spajdermenu", a takođe se pojavljivao u nekoliko serija, uključujući "General Hospital", "Grey’s Anatomy" i "NCIS". Njegovo najsvežije ostvarenje je "The Light Above" iz 2023.

Pogledajte kako danas izgleda 81-godišnji Račins.

Mičel Rajan preminuo je prije dvije godine

Glumac preopoznatljiv po ulogama u "Dark Shadows" i "Darmi i Gregu", kao i po filmovima "Magnum Force" i "High Plains Drifter", preminuo je 2022. u 88. godini u Los Anđelesu.

Alan se takođe bavio i pisanjem, a za života je javno govorio o svojoj borbi sa alkoholizmom.

Džo Marej je rođeni brat slavnog glumca

Džo je igrao Pitera Kavanu, Gregovog lojalnog prijatelja i kolegu u advokatskoj kancelariji. Malo je poznato da mu je rođeni brat mnogo poznatiji holivudski glumac Bil Marej.



Pojavljivao se još u serijama "Still Standing", "Mad Men", "Heels", "Shrink", "Two and a Half Men" a jedno od poslednjih naslova u kojima se našao je "Merry Good Enough" (2023).

Suzan Salivan kao Katrin Montgomeri

Suzan je igrala ulogu Gregove sofisticirane majke, koja se sukobljava sa snajinim nekonvencionalnim stilom života. Karijeru je započela zaigravši na Brodveju, rame uz rame sa Dastinom Hofmanom.

Nakon Darme, imala je par zapaženih uloga u serijama "Castle", "Last Man Standing", "The Kominsky Method", a takođe je pamtimo kao damu iz visokog društva i mladoženjinu majku u "Venčanju mog najboljeg druga" sa Džulijom Roberts.

Ova 81-godišnja glumica i dalje je aktivna, te je možemo gledati u seriji "Smartphone Theatre" (2021-23) i filmu "The Grotto" (2022), a evo kako ona danas izgleda:

