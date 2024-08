Najavljen prvi koncert kultne britanske grupe "Oejzis" koja se ponovo okupila nakon 15 godina

Britanski rok bend Oejzis saopštio je danas da će se ponovo okupiti nakon 15 godina, a braća Noel i Lajam Galager planiraju seriju nastupa uživo tokom 2025. godine.

Izvor: Pictorial Press Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

"To je to, ovo se dešava", objavio je bend na "X" mreži, najavljujući da će karte biti puštene u prodaju u subotu, prenosi Rojters.

Prvi nastup biće održan u Kardifu 4. jula sljedeće godine.

Braća su prethodnih dana u brojnim objavama na društvenim mrežama nagovijestila da bi vijest o ponovnom okupljanju benda mogla biti potvrđena danas.

Od raspada Oejzisa 2009. godine nakon tuče braće Galager iza scene na festivalu "Rock en Seine" u Parizu, obožavaoci ovog mančesterskog benda traže od braće da se ponovo okupe.

Osnovana 1991. godine, grupa je stekla slavu hitovima kao što su "Wonderwall," "Don't Look Back In Anger" i "Stop Crying Your Heart Out".

