Dragan Mićanović o utiscima snimanja "Sablje": "Uloga premijera Đinđića mi je najzahtjevnija u karijeri"

Serija "Sablja" kreće sa emitovanjem u subotu 2. novembra na Rts-u.

Od subote 2. novembra 2024. godine, na Prvom programu Rts-a u 20 časova, počinje premijerno prikazivanje serije "Sablja" koja će kroz osam epizoda pratiti događaje iz naše skorije prošlosti - ubistvo premijera Zorana Đinđića, i situaciju u Srbiji prije i nakon 12. marta 2003. godine.

Glumac Dragan Mićanović tumači lik premijera Zorana Đinđića, koji mu je, kako navodi, jedna od najzahtjevnijih uloga u karijeri.

"Istorijska distanca je jako mala, 20 godina, i mnogi pamte taj period u kome je živio i radio pokojni premijer. Pamtim ga i ja, tako da svako ima svoju viziju, ko je bio i kakav je bio Zoran Đinđić. A samo je jedan glumac koji može to da odigra u jednoj seriji", naveo je Mićanović.

Dodaje da je to bio zahtjevan zadatak koji su pred njega postavili reditelji, ali i ogromna odgovornost. Ocjenjuje da se taj tragični događaj, koji je obilježio početak 21. vijeka, kod nas i danas osjeća veoma snažno. Uopšte, objašnjava Mićanović, kada se desi tako traumatična stvar za jedno društvo, mnogo vremena mora da prođe da bi se ono oporavilo.

Priprema za ulogu

"Krenuo sam od nule. Probao sam da izbrišem sve svoje misli, kako bih ja to (uradio). Zadatak mi je bio na bijelom papiru, neke rečenice koje je premijer zaista izgovarao. Neke rečenice su bile slobodna interpretacija naših scenarista. Preslušavao sam sve što sam mogao da pronađem, sve govore", rekao je glumac.

Ističe da su se prije snimanja dogovorili da to ne bude imitacija, jer bi to bilo banalno, s obzirom na to da on fizički ne liči na Zorana Đinđića. "Nismo pravili masku, jednostavno sam se potšišao kraće, obrijao sam bradu i malo su me posijedili. Nisam htio da odustanem od nekih specifičnih stvari koje svaki glumac ima potrebu da proba da osvoji, taj specifičan brzi govor, tačnu dikciju i precizne misli, koje su odlikovale srpskog premijera. Toga nisam htio da se odreknem", ispričao je Mićanović i dodao da su pred snimanje serije imali jako temeljne pripreme jer su znali da rade nešto značajno - jednu značajnu seriju u koju će publika, kako se nada, uživati.

Veliki glumački izazov

"Imam strahove kada ulazim u bilo koji posao, a ovaj je specifičan, jer je velika odgovornost bila preda mnom. Volim teške zadatke, nikada nisam bježao od njih, ovo jeste jedan od najtežih", rekao je Mićanović.

Glumac nije želio da otkriva detalje, ali je poručio publici da se udobno smjesti i odgleda seriju koja, kako je rekao, uopšte nije laka za gledanje. Napominje da serija govori o tragičnom periodu naše istorije i da nije dokumentarna, već igrana struktura.

"Ovo je igrana dramska serija, gdje autori imaju pravo na svoju filmsku istinu. Onu koju su oni odabrali za ovu seriju, mi glumci smo odbranili. Glumački ansambl nije bez razloga dobio jednu od najprestižnijih svjetskih nagrada u Kanu i to je za ponos. U ovoj seriji je plejada fantastičnih glumaca iz Srbije i regiona", istakao je Mićanović za Rts.

