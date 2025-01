Volite serije i "bindžovanje"? Šest prijedloga šta da gledate u januaru

Opet je to doba godine kada se opuštamo uz dobru hranu, pravimo mali predah od posla, i uživamo uz filmove i serije!

Od nove doktorske serije u kojoj glavnu ulogu igra Noa Vajl iz ER-a, do povratka distopijske dramske priče, ovo su serije koje trebate da pogledate ovog mjeseca:

1. "Missing you"

Missing you serija Izvor: Youtube / Netflix

Likovi u romanima Harlana Kobejna suočavaju se sa svim vrstama problema, obično ubistvima i mračnim tajnama iz prošlosti. Međutim, njihovi problemi su postali veliki uspjeh za Netflix, koji je nekoliko Kobejnovih knjiga pretvorio u pouzdane hit serije, uključujući "Fool Me Once" i "Stay Close". U najnovijoj, Rosalind Elezar (Slow Horses) igra detektivku Ket Donovan, čiji je vjerenik, Džoš (Ešli Volters iz Top Boy), nestao jednog dana, ostavljajući iza sebe praznu garderobu i bez traga. Godinama kasnije, istražujući drugi slučaj nestalih osoba, Ket ugleda Džošovu fotografiju na aplikaciji za upoznavanje i odlučuje da otkrije istinu. Čini se da je bio umiješan u nešto loše. Iako je Kobejnova knjiga iz 2014. godine bila smještena u Njujork, ekranizacija je smještena u Veliku Britaniju i snimana je u Mančesteru. U filmu glume i Ričard Armitaž i Leni Henri.

"Missing You" premijerno stiže 1. januara na Netflix-u širom svijeta.

2. "Lockerbie: A Search for Truth"

Lockerbie: A Search for Truth trejler Izvor: Youtube printscreen / Movie Trailers Source

Kolin Firt glumi stvarnog doktora Džima Svajra u ovoj snažnoj, činjenicama zasnovanoj drami o katastrofi iz 1988. godine, kada je bomba eksplodirala u avionu koji je letio iz Londona za Njujork, ubivši 270 ljudi. Avion je pao na grad Lockerbie u Škotskoj. Swaire, čija je ćerka bila među žrtvama, postaje portparol grupe koja pokušava da pronađe istinu iza ove tragedije. Serija počinje neposredno prije nego što avion polijeće, ali se fokusira na posljedice, dok Swaire provodi godine neumorno tražeći odgovore, čak posjetivši Muamera Gadafija u Libiji. Na kraju, koristi taktike i formira mišljenja koja ga udaljavaju od porodica koje je želio da predstavlja. Stvarni Swaire i danas izaziva kontroverze, odbijajući da prihvati presudu koja je poslala libijskog obavještajnog oficira u zatvor zbog bombaškog napada. Bez obzira na to koje mišljenje gledaoci imaju o tim događajima, Firt čini Swaireovu tugu stvarnom i emotivno potresnom.

"A Search for Truth" premijerno stiže 2. januara na platforme.

3. "American Primeval"

American Primeval trejler serija Izvor: Youtube / Netflix

Smještena u 1857. godinu, ova vestern serija prati nekoliko likova koji putuju kroz divlji američki zapad,povezujući ličnu dramu, akciju i sukobe kultura. Beti Gilpin igra Saru, koja vozi svog malog sina u pokrivenom vagonu, nadajući se da će se spojiti sa svojim mužem. Čovjek kojeg ona sretne je Tejlor Kič kao Ajzak, koji joj pomaže tokom putovanja. Priča uključuje vojnike, naseljenike, Indijance i mormonskog vođu Brigama Junga (Kim Kouts), koji ima svoju vojsku. Serija koju je napisao Mark L. Smit, koautor filma "The Revenant", a režirao Piter Berg (Painkiller) - ozbiljno pristupa nasilju Starog zapada.

American Primeval premijerno stiže 9. januara na Netflix-u širom svijeta.

4. "The Pitt"

trejler za seriju The Pitt Izvor: Youtube / Max

Ova medicinska drama mogla je da se zove "ER" sa Noom Vajlom, čija je karijera krenula uzlaznom putanjom kada je igrao mladog doktora Džona Kartera u čuvenoj seriji "ER". On sada igra dr. Majkla (poznatog kao Robi) Robinaviča, glavnog asistenta u trauma odjeljenju bolnice u Pitsburgu. Svaka od 15 epizoda serije dešava se tokom jednog sata njegove smjene.

"The Pitt" premijerno stiže 9. januara.

5. "On Call"

On Call serija trejler Izvor: Youtube /Prime Video

Serije koje je kreirao Dik Vulf - uključujući "Law and Order" i "Law and Order: SVU", poznate su po tome što su jednostavne i direktne. Međutim, ova policijska serija iz njegove produkcijske kuće dolazi sa vizuelnim trikovima, uključujući perspektive sa tjelesnim kamerama, i kamerama u vozilima. Suština serije je ipak vjerna formuli "policijskih" serija i procedura. Trejsi Harmon (Trojan Belisario, "Pretty Little Liars") je veteran policajac u Long Biču, u Kaliforniji, dok je Aleks Diaz (Brendon Larakuente, "The Good Doctor") njen novajlija partner. Lori Louglin pojavljuje se kao policijski poručnik, a Erik La Sal, koji takođe režira nekoliko epizoda, igra narednika.

6. Asura

Asura serija trejler Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Ova drama je napisana i režirana od strane vrhunskog japanskog filmskog režisera Hirokazu Kore-ede, čiji je film "Shoplifters" osvojio Zlatnu palmu na Kanskom festivalu 2018. godine. Kao i mnogi njegovi filmovi, priča se fokusira na porodicu. Četiri sestre otkrivaju da njihov stari otac ima aferu, i bore se sa emocionalnim uticajem tog saznanja, dok planiraju da to sakriju od njihove majke. Različiti životi i ličnosti sestara, ne olakšavaju situaciju. Jedna predaje umjetnost ikebane, japanskog aranžiranja cvijeća, druga je bibliotekarka, treća je tradicionalna domaćica, dok je najmlađa i najbuntovnija konobarica. Serija je prerada japanske serije iz 1979. i filma iz 2003. godine, oba zasnovana na romanu "Like Asura", autorke Kuniko Mukoda.

Kore-eda je rekao: "Ono što čini drame Kuniko Mukode tako bogatim, su površni otrovi koji se razmjenjuju u razgovoru, i ljubav skrivena iza tih okrutnih riječi."

Reč asura se odnosi na demi-boga u budizmu (biće sa delimičnim ili manjim božanskim statusom, poput manjeg božanstva, potomka boga i smrtnika, ili smrtnika uzdignutog na božanski rang, obično se naziva 'demigod' ili demi-bog), a odabirom da zadrže tajnu o svom ocu, ili ne, ove sestre posjeduju neku vrstu božanskih moći.

"Asura" premijerno stiže 9. januara na Netflix-u širom svijeta, piše BBC.

