Večeras 82. dodjela nagrada Zlatni globus: Najviše nominacija ima francuski film

Godišnja dodjela filmskih i televizijskih nagrada Zlatni globus održaće se večeras u "Beverli Hiltonu" na Beverli Hilsu u Kaliforniji.

Izvor: Shutterstock

Program će voditi komičarka Niki Glejzer, a veliki broj glumaca takođe će uručivati nagrade, uključujući Endrua Garfilda, Auli Kravalj i Dvejna Džonsona, kantautorku Brendi Karlajl, Kolmana Dominga, Nikolasa Kejdža, Mišel Јeo i mnoge druge.

Film francuskog režisera Žaka Odijara "Emilija Perez" prednjači sa rekordnih 10 nominacija i to je najnominovanija komedija ili muzički film u istoriji dodjele te nagrade, prenosi RTRS.

Ostali filmovi sa više nominacija uključuju priču o Pepeljugi 21. vijeka "Anora" Šona Bejkera, dramu austrijskog režisera Edvarda Bergera "Konklava", epski mjuzikl Džona Čua "Viked", istorijsku dramu Bredija Korbeta "Brutalist" i biografski film o Bobu Dilanu "A Complete Unknown".

Među nominovanima u kategoriji najboljih glavnih glumaca i glumica, nalazi se Majki Medison, Sintija Erivo, Karla Sofija Gaskon, Kolman Domingo, Nikol Kidman, Ejdrijen Brodi i Timoti Šalame.

Televizijska serija "Medvjed" imala je za posljednju sezonu pet nominacija.

Ta serija je na prošlogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa osvojila tri nagrade, uključujući i za najbolju televizijsku seriju, mjuzikl ili komediju.

Komedija "Only Murders in the Building" i istorijska drama "Šogun" imaju četiri nominacije.

Netfliksova serija "Nobody Wants This", sa Kristen Bel i Adamom Brodijem u glavnim ulogama, ukupno je dobila tri nominacije, uključujući i nominacije za glumačke nagrade.

Kompletan spisak nominovanih pročitajte OVDJE!

(Mondo)