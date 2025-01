"Za vrijeme bombardovanja je obukao uniformu i otišao na Kosovo": Otkrivena tajna o Đoši iz "Porodičnog blaga"

Na današnji dan je rođen glumac Bogoljub Mitić, poznatiji kao Đoša

Na današnji dan 1968. godine u Vlasotincu rođen je Bogoljub Mitić, koji je u domaćoj javnosti ostao upamćen kao legendarni Đoša. Serija "Porodično blago", donijela mu je veliku popularnost, nakon čega je nastavio da snima druge projekte.

U TV seriji "Agencija za SIS" je pored glavne uloge (Mulja) bio i saradnik na pisanju scenarija, a napisao je scenario i za TV seriju "Smešno ćoše kod Đoše".

Učestvovao je više puta u šou programu "Tvoje lice zvuči poznato". Pored glumačke karijere, oprobao se i kao voditelj u muzičkim emisijama Grand produkcije i rijaliti šoua Parovi.

Svoju glumačku karijeru započeo je kao upravnik Amaterskog Valter teatra u Vlasotincu, zatim je igrao u Leskovačkom pozorištu i bio stalni član Šabačkog ansambla. Fakultet za pozorišnu organizaciju i menadžment u kulturi, završio je u 44. godini. Poslije smrti popularnog glumca Bogoljuba Mitića Đoše, neki od njegovih saradnika ispričali su detalje koje mnogi nisu znali.

Scenarista Siniša Pavić podelio je priču koja još jednom potvrđuje da je Đoša, uz to što je bio sjajan glumac, bio iskren i dobar čovjek.

"Kada je bilo bombardovanje on je obukao maskirnu uniformu, pripasao je futrolu. Ne znam da li je imao pištolj ili ne, i otišao je na Kosovo. Isto onako kako je u Drugom svjetskom ratu išao Bing Crosbi po frontovskim linijama da bodri vojnike, da ih opušta i diže duh. To su radile velike armije, Crvena armija je imala svoje umjetnike koji su išli po linijama. On je to radio sam, u dogovoru sa vojnim komandama. Išao je tamo po Kosovu, pričao im anegdote i viceve. Animirao ih prosto. Činio im je taj život na Kosovu lakšim. Takav je bio prosto čovjek, spontan i radio je sve iz prvog poteza. Nije mu bilo potrebno uputstvo reditelja. Ono što sam mu pisao, to je bilo za taj njegov gabarit, ali on je to odmah odrađivao. Nije bilo potrebe da se koriguje i ponavlja. Bio je samonikli i rođeni glumac", pričao je za Blic Siniša Pavić.

