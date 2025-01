5 serija koje nije trebalo da budu otkazane: Oduševile su milione, a ipak je stavljena tačka na nove sezone

Uprkos ogromnoj armiji fanova i sveopštem oduševljenju, emitovanje ovih ostvarenja naglo je prekinuto.

Koliko puta vam se dogodilo da pustite neku seriju i potpuno "odlijepite" za istom, a onda, umjesto da dođe očekivani nastavak, stigne obavještenje - nema više?! Nažalost, posljednjih godina, ovako nešto nije rijedak scenario, a posebno je frustrirajuće kada serije budu prekinute nakon napetih završetaka, sa brojnim neodgovorenim pitanjima.

Ovo se posebno često dešava sa Netfliksovim projektima, mada nije jedina platforma s ovim problemom.

Serije koje su se pokazale kao "fantastične", obično imaju složene zaplete, što otežava završetak sezone na zadovoljavajući način, osim ako je u pitanju posljednja sezona. Kada priča ima još mnogo toga da ponudi, serije često pokušavaju da stvore iščekivanje za sljedeću sezonu. I onda, naravno, odluka da nove sezone nema praktično dođe kao šamar u lice fanovima.

Zato smo izdvojili 5 serija koje su apsolutno oduševile široke narodne mase, ali su neočekivano otkazane. Dakle, ukoliko ih niste gledali, vrijedi da bacite pogled, ali pokušajte da se ne nervirate što ćete ostati uskraćeni za brojne odgovore.

Shadow and Bone (2021–2023)

Otkazana nakon 2. sezone

Iako knjige Lej Bardo i dalje imaju posvećenu bazu fanova, serija "Shadow And Bone" otkazana je na Netfliksu nakon samo dvije sezone, a finalna epizoda ostavila je gledaoce u "nebranom grožđu". S jedne strane, druga sezona "Shadow And Bone" uspješno je razriješila probleme vezane za "Darklinga" i "fold", zaključivši neke od najvećih zapleta na način koji djeluje kao odgovarajući završetak. Međutim, to nije spriječilo Netfliks da doda veliki preokret u posljednjim trenucima druge sezone, što je učinilo prerano okončanje serije još više razočaravajućim.

Završetak druge sezone odstupa od kanona Lej Bardo, otkrivajući da je Alina manifestovala iste sjenke moći kao general Kirigan tokom posljednje scene. Ovaj preokret otvorio je mnoga pitanja na koja čak ni knjige Lej Bardo nisu dale odgovor. Pored toga, Alina postaje kraljica Ravke - još jedno odstupanje od izvornog materijala što je ostavilo gledaoce željne da saznaju kako bi se priča dalje odvijala. Nažalost, zahvaljujući otkazivanju serije, nikada nećemo saznati kako bi se stvari razvijale.

Warrior Nun (2020–2022)

Otkazana nakon 2. sezone

Otkazivanje serije "Warrior Nun" postala je jedna od najkontroverznijih odluka Netfliksa posljednjih godina, što je izazvalo ogromnu kampanju fanova za povratak serije. Interesantno je da je upravo akcija obožavatelja dovela do najave filmova na ovu temu, mada od tada nije bilo mnogo vijesti o njima. Razočaranje zbog otkazivanja "Warrior Nun" prevazišlo je činjenicu da je serija bila veoma potcijenjena, predvođena snažnim ženskim likovima i imala odličnu LGBTQ+ reprezentaciju. Završetak druge sezone takođe je ostavio gledaoce na "ivici" poslije konačnog razvoja ljubavne priče koju su dugo čekali.

Ava skoro da umire tokom borbe protiv Adrijela u finalu druge sezone, ali je sestra Beatris i Lilita je šalju kroz portal u drugu dimenziju kako bi je spasile. Ava i Beatris konačno priznaju svoju ljubav prije ovog događaja, ostavljajući gledaoce u iščekivanju ponovnog susreta.

Lilitina izjava da je sveti rat na pomolu takođe ukazuje na to da priča ima još toga da ponudi u trećoj sezoni. Ovo finale svakako ne djeluje kao kraj priče, a scena poslije odjavne špice sugeriše da nije. Nažalost, nijedno od ovih nagovještaja nije ostvareno.

Kaos (2024)

Otkazana nakon 1. sezone

"Kaos" je bio jedan od najzanimljivijih novih projekata Netfliksa 2024. godine, ali, nažalost, serija koju predvodi Džef Goldblum bila je kratkog vijeka. Kao i mnogi drugi otkazani projekti Netfliksa, "Kaos" se završio na nezgodnom preokretu. Hera okuplja trupe protiv Zevsa tokom posljednjih trenutaka prve sezone, ali sada neće imati priliku da povede rat protiv svog muža, s obzirom na otkazivanje serije. Da ne spominjemo sve druge zaplete koji su ostali neriješeni, od Zevsovog problema sa starenjem do sudbine Euridike.

Serija "Kaos" jasno je postavila pravac za drugu sezonu, ostavljajući sudbinu bogova neizvjesnom nakon završetka prve sezone.

Ovo je učinilo otkazivanje serije još više razočaravajućim. "Kaos" je savršen primjer fantastičnog projekta s velikim potencijalom koji nije dobio priliku da pronađe svoju publiku.

Lockwood & Co. (2023)

Otkazana nakon 1. sezone

Zasnovana na romanima Džonatana Strauda, "Lockwood & Co." je nadprirodna detektivska akciona serija koja se fokusira na malu agenciju paranormalnih istraživača koji se suočavaju s opasnim duhovima. Kao jedina agencija kojom upravljaju tinejdžeri, "Lockwood & Co." okuplja troje talentovanih lovaca koji rade van birokratije koja sputava njihove konkurente.

Nažalost, ova fantastična serija je samo jedna od mnogih koja je prekinuta prerano na Netfliksu, ali, srećom, knjige Džonatana Strauda mogu gledaoce odvesti dalje u priči. Prva sezona završava se nezadovoljavajuće, s Lokvudom koji se sprema da otkrije važne informacije o svojoj prošlosti otvarajući vrata svoje tajne sobe.

Serija se završava frustrirajuće,a iako oni koji su čitali knjige mogu da povežu šta se dalje dešava, oni koji su se vezali za Netfliksovu verziju ostali su u nedoumici. U svakom slučaju, prava šteta, jer je ovo bila još jedna fantastična serija s velikim potencijalom.

Cursed (2020)

Otkazana nakon 1. sezone

"Cursed" je bila jedno od najboljih Netfliksovih izdanja 2020. godine, ali fantastična serija nije prošla dalje od prve sezone. "Cursed" je otkazana, a finalna epizoda završila se velikim preokretom. Nimue je pogođena i pada u vodu tokom završetka prve sezone, ali nikada nije otkriveno da li je preživjela ili ne. Zahvaljujući otkazivanju serije, ovo pitanje ostalo je bez odgovora.

Dvosmislene završnice možda funkcionišu za neke serije, ova nije odgovarala "Cursed", koja je lako mogla da se nastavi.

Iako je sudbina njene junakinje ostala neizvjesna, ovakva završnica izazvala je znatno manje negodovanja u poređenju sa nekim drugim otkazanim fantastičnim projektima iz 2020-ih. Ipak, ova serija je odličan primjer fantastičnog šoua koji je otkazan u najgorem trenutku, pružajući snažan argument za davanje serijama više od jedne sezone da ispričaju svoje priče.

