Dok čekate 2. epizodu "The Last of Us" donosimo 5 sličnih filmova: Napeta atmosfera i klikeraši u drugom obliku

Dok čekate sljedeću epizodu "The Last of us", izdvojili smo prijedloge filmova sa sličnom atmosferom.

Konačno je startovala dugonajavljivana serija "The Last of Us", a iako je start nove sezone nešto sporiji, ostvarenje i dalje obećava nove, mračne obrte.

Ova sezona imaće dvije epizode manje od prve i, nažalost, moraćemo da čekamo nedjelju dana do svake naredne što može biti mučno ako niste neko ko voli da čeka.

Baš iz tog razloga, donosimo prijedloge 5 filmova koji su slični "The Last of Us", a koji će vas držati prikovanim za ekrane:

1. "28 Days Later"

O čemu se radi: Virus bijesa pretvara ljude u nasilne zaražene, a mali broj preživelih pokušava da pronađe bezjbedno utočište.

Zašto je sličan: Zaraženi su nalik "klikerašima", a atmosfera je brutalna, klaustrofobična i sirova.

2. "A Quiet Place" (2018)

O čemu se radi: Porodica pokušava da preživi u svijetu koji su okupirala čudovišta koja čuju i najmanji zvuk.

Zašto je sličan: Intenzivna napetost, borba za opstanak i fokus na porodične odnose pod pritiskom kraja svijeta.

3. "The Road"

O čemu se radi: Otac i sin putuju kroz pustoš nakon globalne katastrofe, boreći se za goli opstanak.

Zašto je sličan: Intimna priča o odnosu između roditelja i djeteta u brutalnom postapokaliptičnom svijetu — vrlo blisko "The Last of Us" atmosferi.

4. "Children of men"

O čemu se radi: U svijetu gde su ljudi postali neplodni i čovječanstvo izumire, jedan čovek pokušava da zaštiti trudnu ženu — posljednju nadu za opstanak ljudske vrste.

Zašto je sličan: Mračna, realistična distopija sa emotivnom dubinom i snažnim likovima.

5. "It Comes at Night"

O čemu se radi: Porodica preživljava izolovano nakon apokalipse, ali napetost raste kada primaju druge u svoj dom.

Zašto gledati: Psihološka tenzija, paranoja i atmosfera slična "The Last of Us", ali s manjim horor elementima.

Da li imate još neki prijedlog? Pišite nam u komentarima.

