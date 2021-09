Ako ovako sjedite, ne gine vam visok pritisak: Doktor objasnio kako prekrštanje nogu utiče na cirkulaciju

Sjedenje može da poveća krvni pritisak, upozorio fizioterapeut.

Fizioterapeut dr Žarko Radović pričao je u Jutarnjem programu o prekrštanju nogu koje može izazvati probleme sa pritiskom i cirkulacijom.

Dr Radović je kazao da ovaj problem češće pogađa žene, ali se događa i kod muškaraca, i utiče na krvni pritisak. Mlađi nesvjesno često prekrštaju noge, to može usporiti perifernu cirkulaciju. Češće tu "stradaju" žene od muškaraca, rekao je dr Radović.

"Ako duži period prekrštamo noge, može se usporiti, onda dolazi do osjećaja težine, otečenosti, već poslije desetak, 15 minuta. Kada utrnu noge, to se događa jer smo bili u položaju određeni vremenski period, to prođe. Na duže staze neće napraviti problem, ali će poremetiti cirkulaciju i može dovesti do proširenih vena", rekao je on.

U većem riziku su stariji pacijenti zbog već poremećene periferne cirkulacije, ali je moguć i povišeni krvni pritisak kao rezultat.

"Krvni pritisak će biti trenutno povećan, kao i utrnulost, ako napravimo par koraka ili uradimo par vježbica, problem se rješava", rekao je dr Radović.

"Skače vam pritisak jer ste usporili perifernu cirkulaciju, sve vene, kapilari i arterije su u problematičnom položaju. Može doći i do pada pritiska, zavisi od položaja", rekao je on.

Dakle, svi bi trebalo da se trudimo da sedimo pravilno, ali ko nikako ne bi smeo da prekršta noge dok sjedi?

"U zavisnosti od tegoba, važno je pravilno sjedenje, kontura tijela i simetrija moraju da budu ispravni. Isprsimo grudi, ramena zabacimo a zadnjicu što bliže stavite naslonu. Pacijenti koji ne smiju da prekrštaju noge su oni koji su ugradili vještački kuk. Kod njih je zabranjeno zbog asimetrije kuka, pa čak i mogućeg ispadanja", rekao je on.

