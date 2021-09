Dobio sam koronu poslije dvije doze vakcine: Novinar se mjesec dana oporavljao...

Novinar koji je dobio korona virus nakon dvije doze vakcine opisao je kako je njegova borba izgledala. Mjesec dana mu je trebalo da se oporavi, ali zna najvažniju stvar - pročitajte njegovu ispovijest.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Novinar koji je vakcinisan dvjema dozama "Fajzerove" vakcine detaljno je ispričao kako se osjećao kada je, tri mjeseca poslije druge doze, dobio delta soj korona virusa.

Od početka pandemije izvještavao je upravo o kovidu 19, i nije mogao da povjeruje kada je nakon dva "Fajzera" osjetio simptome o kojima je čitao, i pisao, mjesecima.

"Svi simptomi bili su tu. Nekoliko dana osjećao sam se umorno, kao da me je neko prekrio teškim ćebetom, ali sam mislio da je to premor od putovanja prethodnog vikenda. Sljedeća je bila glavobolja, stega u potiljku. Onda su očne jabučice počele da me bole, i izgubio sam čulo ukusa", napisao je Vil Stoun.

"Od početka pandemije izvještavam o korona virusu i trebalo je da znam šta me je snašlo, ali dio mene nije mogao da vjeruje. Dobio sam dvije doze 'Fajzera', od kojih posljednju u aprilu. Bio sam samo još jedan primer čovjeka koji se našao između fantazije o postkovid ljetu i realnosti pandemije koja i dalje bjesni, i u kojoj i vakcinisani mogu da se zaraze", opisao je novinar.

"Nisam samo ja bio bolestan, bio sam u kontaktu sa ocem koji ima 67 godina i širom familijom. Živio sam scenario koji sam godinu i po dana pokušavao da izbjegnem. Gdje li sam dobio koronu? Ne znam, ko zna. Kao i mnogi, opustio sam se u nošenju maske i držanju distance pošto sam primio vakcinu. Letio sam avionom, viđao se s prijateljima, jeo u zatvorenim restoranima, bio sam čak i na svadbi koja je odlagana, a potom održana uz upozorenje gostima da bi trebalo da budu vakcinisani", napisao je on.

"Završio sam u karantinu. Dva brza testa bila su negativna, ali bilo mi je loše. Poslije drugog testa, medicinska sestra mi je rekla da se ne opuštam. I par dana kasnije, PCR je potvrdio da imam koronu. Bio sam očajan pet dana. Ruke i noge su me boljele, stalno sam imao temperaturu 38, i par sati sna bi me zateklo u posteljini potpuno mokroj od znoja. Kada bih morao da uporedim s nečim, bilo je kao najgori grip u životu. Čak i kada je temperatura prošla, nekoliko nedjelja sam se osećao loše i slabo. Otišao bih do kuhinje i vratio se do kreveta preumoran", prisetio se Vil.

"Doktorka mi je objasnila da bi mi bilo mnogo gore, da se nisam vakcinisao. Da bih završio u bolnici, možda i na respiratoru. Da, bilo mi je grozno, jedva sam išao po stanu, osjetio sam delta soj u punoj snazi. Ali sam znao da neću morati u bolnicu, da su uz dvije doze vakcine za to šanse vrlo male. I sada, oko mjesec dana kasnije, potpuno sam se oporavio", rekao je on.

(MONDO)