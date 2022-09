Kada ste pod stresom ili tužni, okrenite se muzici, a ne hrani

Umjesto da posegnu za čokoladom ili grickalicama kada su pod stresom, ljudi bi trebali da puste svoju omiljenu muziku da ne bi tražili utjehu u hrani, predlažu stručnjaci.

Izvor: SmartLife / Pexels / Andrea Piacquadio

Ljudi se često okreću hrani kada su pod stresom ili tužni, a zbog toga mogu da se prejedu.

Istraživači su analizirali koliko grickalica pojedu žene nakon što slušaju određenu vrstu muzike u okviru studije o vezi između muzike i hrane sa negativnim emocijama.

Utvrdili su da bi žene koje su bile tužne zbog sjećanja na neki uznemirujući događaj pojele upola manje grickalica ako bi nakon toga slušale muziku koja djeluje kao ventil za ljutnju ili tugu u poređenju sa ženama koje nisu slušale muziku.

Istraživanje je obuhvatilo grickalice, kokice, čokoladu i ostale slatkiše.

Među pjesmama koje su žene slušale bile su "Back to Black" od Ejmi Vajnhaus, "Mockingbird" od Eminema i "In The End" od grupe "Linkin park", prenio je AP.

Žene koje su se u istraživanju našle pod stresom jer su bile suočene sa nerješivim anagramima pojele su oko 35 odsto manje hrane ako bi slušale muziku koja pruža utjehu, poput pjesme "Fix for You" grupe "Coldplay" ili "Lay Me Down" od Sema Smita.

Istraživači su zaključili da ljudi potencijalno mogu da spriječe prejedanje usljed emocionalnog stanja ukoliko puste svoju omiljenu muziku prije nego što otvore ladicu sa grickalicama.

"Ako ste pod stresom i brinete da biste zbog toga mogli da pojedete mnogo nezdrave `džank` hrane, stavite slušalice i pustite neku divnu utješnu muziku", izjavila je doktor Helen Kultard, stručnjak za ponašanja u prehrani sa Univerziteta u Lesteru.

(Srna)